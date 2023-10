Deschamps irrompe nella diretta TV e bacchetta il giornalista: “Normale che ti paghino poco” Dopo Francia-Scozia, il ct dei Bleus si è presentato spontaneamente durante la diretta de L’Equipe per contraddire un giornalista molto pesante con i suoi voti.

A cura di Marco Beltrami

La settimana calcistica non è stata contraddistinta solo da partite valide per le qualificazioni agli Europei ma anche da amichevoli. Una di queste è stata quella vinta dalla Francia in rimonta contro la Scozia con il risultato di 4-1 grazie alla doppietta dell'interista Pavard e alle reti di Mbappé e Coman. Tutto è andato per il meglio dunque per i Blues e per il ct Deschamps che però dopo il match non ha nascosto un pizzico di nervosismo.

L'ex centrocampista della Juventus infatti ha deciso di intervenire spontaneamente durante la trasmissione relativa al post-gara de L'Equipe. Un vero e proprio blitz quello di Deschamps nella mixed zone prima di lasciare definitivamente lo stadio Pierre Mauroy di Lille. Una sorpresa sia per l'inviato che per i giornalisti presenti in studio che non si aspettavano il "ritorno" del ct dopo il classico appuntamento dell'intervista a corredo del match.

Deschamps ha ascoltato qualcosa che non gli è piaciuto, confermando così la sua attenzione ai dettagli. Il tecnico ha criticato in particolare i commenti del giornalista Bertrand Latour sulla prestazione di uno dei suoi giocatori, ovvero Eduardo Camavinga. Il cronista infatti ha dato un 3 in pagella al calciatore del Real Madrid in occasione de “L'Équipe du Soir”, puntando il dito in modo sarcastico soprattutto contro il suo "grande assist agli scozzesi” che ha complicato i piani della Francia in avvio.

Un giudizio troppo pesante a detta di Deschamps che senza perdere l'aplomb ha iniziato così il suo intervento a sorpresa in TV: "Che diritto abbiamo di mettere un 3? È inaccettabile". Anche per il ct della Francia la prestazione di Camavinga non è stata sufficiente, ma il voto è comunque superiore a quello de L'Equipe: "Quanto gli do? Un 5. Sei troppo duro. Ha fatto un errore che lo ha condizionato per i successivi dieci-quindici minuti, ma dal momento in cui abbiamo pareggiato e siamo passati in vantaggio…".

Eccessivo e anche cattivo dunque dare un 3 a Camavinga per Deschamps, che ha ulteriormente spiegato la sua valutazione: "Dopo l'errore è stato più in linea con quello che è capace di fare. Ma ti ricordi solo il suo errore, che è un errore… L'errore vale 3, non il suo match. Ma non sono io che metto i voti".

Latour non è sembrato particolarmente intimorito da Deschamps anzi con il sorriso sulle labbra ha criticato il suo interlocutore per la sua "morbidezza": "L'indulgenza è l’inizio della debolezza". Il commissario tecnico della Francia con prontezza a risposto per le rime, utilizzando la stessa arma dell'ironia: "È normale che tu venga pagato così poco allora". Chiusura comunque rilassata con il giornalista che ha sottolineato come fosse stato effettivamente l'unico a mettere il famigerato 3 a Camavinga: "Sono io che semplicemente non capisco niente".