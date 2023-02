Debutta con la nuova maglia, gioca mezz’ora e annuncia il ritiro: la sua squadra non lo sapeva La decisione presa dal calciatore turco, Emre Colak, ha spiazzato lo stesso club per il quale aveva firmato a fine gennaio. “Non sappiamo se sia legato o meno al terremoto in Turchia”.

Emre Colak ha spiazzato il suo club, Intercity, con un’improvvisa e inattesa decisione di ritirarsi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Terremoto in Turchia e Siria ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diciassette giorni e 30 minuti in campo sono bastati a Emre Colak per prendere la decisione che ha spiazzato tutti: ha rescisso il contratto con l'Intercity (formazione del Gruppo 2 della Primera Federación, la terza divisione del campionato spagnolo) e annunciato l'addio al calcio. Lo ha fatto pubblicando nella notte (verso le 3) una storia sul proprio account verificato di Instagram che è rimasta online fino al giorno dopo e poi è stata cancellata intorno alle 13.00.

Non c'è più traccia di quel messaggio nel quale spiegava quale fosse la motivazione che lo aveva spinto ad appendere le scarpette al chiodo: dedicarsi alla famiglia e trascorrere più tempo con gli affetti più cari. Perché proprio adesso e perché così? Sono alcune delle domande spontanee a margine della scelta che nessuno immaginava potesse prendere. Nulla, nessun comportamento, aveva lasciato presagire una cosa del genere.

In Spagna Colak aveva indossato già la maglia del Deportivo La Coruna.

Anzi, al termine dell'incontro con il Bilbao Athletic (vinto per 1-o) nello spogliatoio aveva anche festeggiato la vittoria assieme ai compagni di squadra. Era contento, sorridente, in apparenza sereno nelle foto scattate con gli altri calciatori e lo staff tecnico. Qualche ora dopo è arrivata la comunicazione giunta come un fulmine a ciel sereno. "Ho lasciato il calcio – si legge -. Dio vi benedica, dopo oggi vivrò per la felicità della mia famiglia. Ho una vita, voglio trascorrere maggior tempo con i miei cari".

La stessa società di Alicante era completamente all'oscuro di tutto, l'ha scoperto attraverso Instagram e non ha saputo darsi una spiegazione. "Non sappiamo se sia legato o meno al terremoto in Turchia – ha ammesso una fonte interna alla dirigenza al quotidiano sportivo Marca -. C'è un dialogo in atto con un giocatore per vedere per capire se è possibile trovare un accordo. Ma al momento non c'è ancora nulla di ufficiale".

Il calciatore aveva iniziato la carriera nel Galatasaray.

Cosa possa aver portato Colak a fare un passo di questo tipo, almeno per il momento non è chiaro. Il giocatore turco aveva firmato il contratto con l'Intercity a fine gennaio, un'intesa che lo avrebbe legato per i prossimi 6 mesi. A giugno sarebbe stato di nuovo libero, ecco perché appare del tutto insensato quel messaggio col quale ha addirittura fatto sapere che il calcio non è più la priorità nella sua vita.

La storia condivisa sul proprio account verificato di Instagram e poi rimossa.

Prima di arrivare in Spagna aveva indossato la maglia del Göztepe SK (club della Seconda Divisione turca), in passato aveva giocato nel Galatasaray e nel Deportivo La Coruna prima di tornare in patria per giocare con Karagümrük, Hatayspor e Basaksehir. Adesso la volontà di ritiro manifestata con un alone di mistero.