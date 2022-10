De Zerbi esplode e litiga con l’allenatore avversario: “Tu non tocchi i miei calciatori” Il Brentford ha battuto 2-0 il Brighton. De Zerbi ha ottenuto solo un punto in tre partite in Premier League. L’allenatore italiano ha litigato pesantemente durante la partita con il tecnico avversario Frank. I due sono andati a un passo dalla rissa.

A cura di Alessio Morra

La luna di miele tra Roberto De Zerbi e la Premier League è finita. Perché dopo aver ottenuto un punto nelle prime due partite, disputate contro avversari di altissimo livello, il Brighton Hove & Albion è stato sconfitto pure dal Brentford e il tecnico bresciano ha dato vita una discussione fortissima che stava per diventare una rissa con l'allenatore della squadra avversaria, il danese Frank.

Una partita negativa. Il Brentford non è una squadra dal grande nome e non ha eccessive individualità, ma ha un sistema di gioco molto collaudato, un blocco danese e un bomber, Ivan Toney, che segna con una continuità impressionante. Inoltre i bianco-rossi quando giocano al venerdì sera sono pressoché imbattibili. Ma il Brighton voleva ritrovare il successo e ci ha provato, ma non è riuscito nemmeno a evitare la sconfitta.

Doppietta di Toney e Brentford 2–0 al Brighton.

I gol li ha realizzati proprio Toney, che poche settimane fa ha ottenuto la prima convocazione con la nazionale inglese. Il centravanti ha segnato al 7′ e ha raddoppiato su rigore al 64′. Il portiere spagnolo Raya ha protetto il risultato. Il Brentford grazie a questo successo per 2-0 sale a 13 punti ed è ottavo e si mette a una lunghezza dal Brighton, che con De Zerbi ha ottenuto solo un punto in tre partite e che nel turno infrasettimanale sfiderà il Nottingham Forest, penultimo.

De Zerbi e Frank non hanno dato un bello spettacolo.

Avrà modo di riscattarsi De Zerbi, che però durante la partita ha perso il controllo e ha litigato con Thomas Frank, l'allenatore del Brentford. Il finale del primo tempo è stato incandescente. Perché Frank ha provato a ritardare una rimessa laterale di Veltman, calciatore olandese del Brighton.

Momenti di tensione in Brentford–Brighton tra De Zerbi e Frank.

De Zerbi non ha preso bene quel gesto del danese e si è scagliato contro di lui. I due allenatori non sono arrivati allo scontro fisico, ma per pochi centimetri. Sono volate parole grosse mentre i rispettivi staff cercavano di separarli. Guardando il labiale è parso vedere De Zerbi a Frank: "Tu non tocchi i miei giocatori". L'arbitro li ha ammoniti entrambi.