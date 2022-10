De Rossi farà il suo esordio da allenatore con la Spal e c’è già chi gli chiede la maglia Daniele De Rossi esordirà da allenatore sabato 15 in Cittadella-Spal di Serie B. L’ex centrocampista della Roma ha ricevuto già una richiesta particolare. Perché c’è un calciatore avversario che vuole la sua maglia.

A cura di Alessio Morra

La Serie B è ricca di campioni del mondo del 2006. Gigi Buffon è ancora calciatore, di anni ne ha 44 e difende i pali del Parma. Calciatori che hanno vinto con lui il Mondiale con l'Italia fanno gli allenatori e anche con ottimi risultati. A iniziare da Pippo Inzaghi, capolista con la Reggina, e Fabio Grosso che è ancora tecnico del Frosinone. Poche settimane fa si è aggiunto Fabio Cannavaro, che a 49 anni ha iniziato la sua carriera da allenatore pure in Italia con il Benevento, due pareggi nelle prime due partite. E da pochissimo Daniele De Rossi è diventato il tecnico della Spal.

Che De Rossi diventasse un allenatore era ben chiaro, lo si sapeva già quando era calciatore. Per un anno e mezzo ha fatto parte dello staff di Mancini, con l'Italia ha vinto pure gli Europei. Di proposte ne ha avute negli ultimi tempi, di voci sul suo conto ce ne sono state tante. La società più convincente è stata la Spal, che lo ha ingaggiato dopo aver esonerato Venturato. De Rossi ha firmato un contratto fino al 2024.

La Spal ha anticipato la notizia in modo criptico, poi è arrivato l'annuncio, con tanto di foto di De Rossi al centro di Ferrara con sciarpa della sua nuova squadra. I calciatori lo hanno già conosciuto e il giorno dell'esordio da allenatore professionista si avvicina.

De Rossi parte con una Spal 17esima in classifica, con sole due vittorie in campionato. L'esordio è contro il Cittadella, poi dopo qualche giorno anche la prima in Coppa Italia, a Marassi contro il Genoa, chi vince gioca con la Roma all'Olimpico. Ma c'è prima il campionato, partita importante pure perché la classifica non è un granché.

Uno dei calciatori che troverà come avversario è Romano Perticone, che a 36 anni è ancora in grande forma e gioca con il Cittadella. E Perticone ha scritto un post molto divertente nelle scorse ore a proposito di De Rossi: "Sabato Cittadella-Spal. Che voi sappiate la maglia all'allenatore si può chiedere?".

Ha scherzato Perticone, che De Rossi ha avuto modo già di affrontarlo in Serie A tanti anni fa, ma con quella battuta ha detto anche una grande verità. Perché saranno tanti i calciatori che omaggeranno da avversari un grande campione come De Rossi.