Crollo Bayern, dopo il caso Kimmich arriva anche la sconfitta: l’Augusta vince a sorpresa Il Bayern Monaco crolla nell’anticipo della dodicesima giornata di Bundesliga. I bavaresi, scossi alla vigilia anche dal caso Kimmich, perdono clamorosamente sul campo dell’Augusta con il punteggio di 2-1.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bayern Monaco crolla nell'anticipo della dodicesima giornata di Bundesliga. I bavaresi perdono clamorosamente sul campo dell'Augusta con il punteggio di 2-1. I padroni di casa, prima di questa sfida, erano fermi al terzultimo posto in classifica con 9 punti (ora sono a 12). Decisivi i gol di Pedersen e Hahn per l'Augusta mentre il Bayern Monaco è andato in gol ancora una volta con il solito Lewandowski. Un assist perfetto questo ko per la corsa al primato del Borussia Dortmund che domani giocherà contro lo Stoccarda penultimo e in caso di vittoria potrebbe portarsi a -1 dai bavaresi.

Una sconfitta che per il Bayern arriva dopo il caso Kimmich che ha fatto discutere molto alla vigilia. Il centrocampista tedesco, non vaccinato, è stato infatti messo in quarantena per essere nuovamente entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19, e non ha potuto giocare in Bundesliga questa sera ad Augusta e non scenderà in campo nemmeno in Champions League martedì a Kiev. L'annuncio era arrivato direttamente dal club bavarese.

Un caso che aveva fatto discutere molto in Germania con il giocatore che è stato criticato tantissimo poiché starebbe mandando un segnale negativo in un Paese dove il tasso di vaccinazione è uno dei più bassi d'Europa. La scelta di Kimmich di non farsi vaccinare ha infatti suscitato grandi polemiche in Germania. Questa è la sua seconda quarantena.

Il fulcro della questione si sposta poi anche sul campo dato che il giocatore resta comunque un elemento fondamentale della rosa di Nagelsmann che questa sera contro l'Augusta, oltre a Kimmich, ha dovuto fare a meno anche di Süle e del difensore Josip Stanisic indisponibile dopo essere risultato positivo. Il tecnico del Bayern ha inoltre dovuto fare a meno anche dell'attaccante della nazionale francese Kingsley Coman, che non ha giocato poiché alle prese con un leggero problema muscolare.