video suggerito

Andreescu non ne può più di perdere con Paolini: richiesta surreale a rete, Jasmine scoppia a ridere Andreescu dopo la terza sconfitta in altrettante partite contro Jasmine Paolini, ha sorpreso la giocatrice italiana al momento dei saluti con una scherzosa richiesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jasmine Paolini è un vero e proprio incubo per Bianca Andreescu. Nel primo turno degli US Open, la tennista italiana ha vinto la terza partita in altrettanti confronti contro la giocatrice canadese vincitrice a Flushing Meadows nel 2019. Al momento dei saluti, la classe 2000 ha esternato la sua frustrazione in modo scherzoso, con un bel siparietto che ha fatto anche sorridere Jasmine.

Saluto particolare tra Paolini e Andreescu agli US Open

Sconfortata Andreescu per il terzo ko arrivato tra l'altro in uno Slam dopo quelli del Roland Garros e di Wimbledon, ha sussurrato a Jasmine Paolini: "Lasciami vincere la prossima volta… mio Dio". A Paolini non è rimasto che scherzarci su rispondendo: "Mi dispiace", prima di congedarsi con un abbraccio.

Paolini esalta Andreescu nell'intervista

Un momento simpatico con Jas che ha poi voluto esaltare Andreescu nell'intervista, sottolineando la durezza del loro incontro: "Sono esausta ora è stata una partita davvero dura. È una grande campionessa. Abbiamo giocato 3 volte quest'anno. Ogni volta una battaglia. Devo dire che mi piace giocare qui di fronte a questa energia. Questa folla è incredibile… grazie per essere rimasti qui e per aver fatto il tifo per noi. Era un'atmosfera incredibile".

Sicuramente tra tutte e tre le partite giocate da Paolini e Andreescu, questa sul cemento degli US Open è stata senza dubbio la migliore. Quasi 2 ore e 50 di spettacolo, per un confronto divertente che ha regalato spettacolo. Un vero e proprio braccio di ferro soprattutto nel primo set, che si è concluso infatti al tie-break. Poi è uscita fuori tutta la grinta e il piglio di Jasmine che ha messo alle corde la sua avversaria, incapace di tenere il suo ritmo. Segnali comunque positivi per Andreescu che spera di ritrovarsi completamente anche dopo i guai fisici. Ora per Paolini un altro match non semplice contro l'ex numero uno al mondo Pliskova finalista agli US Open nel 2016.