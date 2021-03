Nella prima giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2022 della zona europea Romelu Lukaku continua a segnare. Il belga ha messo il punto esclamativo nella sfida con il Galles ed ha realizzato il 58° gol con la nazionale dei Diavoli Rossi, ha invece steccato Cristiano Ronaldo a secco pure con il Portogallo, che però è riuscito a sconfiggere 1-0 l'Azerbaigian.

Belgio-Galles 3-1

I gallesi a sorpresa passano in vantaggio con Wilson, attaccante che vede bene la porta, imbeccato da Gareth Bale. Il Belgio il colpo non lo sente, torna ad attaccare e poco dopo il ventesimo ribalta la partita con due bei gol, uno di De Bruyne e l'altro di Thorgan Hazard, il più piccolo dei fratelli e l'unico a disposizione di Martinez. La squadra di casa è una delle più forti al mondo, non vuole avere troppi problemi in queste Qualificazioni e nel secondo tempo chiude i conti quando Lukaku segna il gol del 3-1 su calcio di rigore, 58° centro in nazionale per l'attaccante dell'Inter, che sta disputando un'annata eccezionale e che ora guiderà il Belgio in altre due partite, quelle con Repubblica Ceca e Bielorussia.

Il Portogallo vince, ma Ronaldo non segna

A Torino i campioni d'Europa in carica si sono imposti di misura contro l'Azerbaigian guidato da Gianni De Biasi. Partita molto più complicata del previsto per il Portogallo che ha vinto per 1-0. L'incontro è stato deciso da un protagonista inatteso e cioè Ruben Neves, centrocampista di qualità. Cristiano Ronaldo è sceso in campo, ma non è riuscito a segnare con la sua nazionale. Poco male considerato che i tre punti li ha conquistati il Portogallo, che sabato scenderà in campo contro la Serbia, che nell'altro match del girone ha sconfitto 3-2 l'Irlanda.