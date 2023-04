Cos’è il “Codice di Gradimento” che la Juventus può applicare contro i suoi tifosi allo stadio La Juventus sanzionerà gli autori dei cori razzisti verso Lukaku durante la partita contro l’Inter secondo il “Codice di Gradimento”

A cura di Ada Cotugno

Il giorno dopo la partita contro l'Inter anche la Juventus ha fatto sentire la sua voce per condannare i cori razzisti rivolti da alcuni tifosi nei confronti di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha annunciato che individuerà i responsabili, applicando nei loro confronti il "Codice di Gradimento". Ma di cosa si tratta?

Con tale formula la società indica il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche, ossia le norme che regolano la vendita dei biglietti e degli abbonamenti alle partite e agli eventi organizzati dai bianconeri.

L'"istituto del Gradimento" non è altro che la facoltà della Juventus di adottare provvedimenti nei confronti dei soggetti che sono responsabili di condotte violente o antisportive, tenute sia nel corso o alla fine della partita sia prima ancora dell'inizio dell'evento.

Leggi anche Cosa sta succedendo ai tifosi del Napoli allo stadio Maradona: perché si gioca nel silenzio

L'obiettivo, come scritto in un documento ufficiale della società, "è di assicurare che lo stadio rappresenti luogo sicuro e accogliente in occasione degli eventi in esso organizzati dalla Società Sportiva e adatto ad ogni tipo di spettatore, ivi incluse le famiglie con i bambini".

Il club quindi rivendica il diritto di sospendere la vendita dei biglietti o anche revocare l'abbonamento a chi applica "condotte contrarie ai valori dello sport ed al pubblico pudore", atteggiamenti discriminatori, denigratori "o comunque offensivi su base razziale, territoriale, etnica, sessuale e religiosa, condizione personale o sociale".

Il "Codice di Gradimento" si applica anche in caso di bagarinaggio o invasione di campo nel corso di un evento, non necessariamente legato alla partita dato che viene applicato per "ogni iniziativa o momento organizzato dalla Società Sportiva".

I cori razzisti e discriminatori verso Lukaku rientrano quindi all'interno di questo codice di condotta che ogni tifoso accetta di rispettare dal momento in cui acquista un tagliando per assistere alla partita o a qualsiasi evento organizzato dalla Juventus.

Secondo il documento chi viola questi principi non potrà più avere accesso alla vendita dei biglietti e, se colto in flagrante, può anche essere allontanato dallo stadio in corso di gara. La finalità del Codice è quella di rendere lo stadio un ambiente adatto a tutti e che rispetti i valori dello sport, come ribadito dalla stessa Juventus: "La Società Sportiva e i suoi tifosi ripudiano qualunque forma di violenza, così come ogni comportamento discriminatorio".