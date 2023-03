Come sta Zaccheroni: l’allenatore migliora, sciolta la prognosi e fra 60 giorni la riabilitazione Le condizioni di salute di Alberto Zaccheroni un mese e mezzo dopo l’incidente domestico e l’operazione per ridurre un’ematoma alla testa: i medici dell’ospedale Marconi di Cesenatico hanno sciolto la prognosi e fra 60 giorni potrà iniziare il percorso riabilitativo.

A cura di Vito Lamorte

Come sta Alberto Zaccheroni? Sta meglio e i medici hanno sciolto la prognosi un mese e mezzo dopo l'incidente casalingo. Una buona notizia per l'ex allenatore di Milan, Inter e Juventus, che lo scorso 10 febbraio era stato protagonista di una brutta caduta che aveva lasciato tutti col fiato sospeso: Zac ha subito un trauma cranico che aveva reso necessario un intervento per ridurre l’ematoma rimediato a causa dell'incidente domestico preceduto da un lieve malore.

Il ricovero all'ospedale Bufalini di Cesena e la corsa contro il tempo. Lo scorso 9 marzo il primo miglioramento e il trasferimento al reparto di Riabilitazione del Marconi di Cesenatico, ma sempre con una prognosi riservata.

Oggi 29 marzo sono arrivate altre notizie positive: i medici dell’ospedale Cesenatico hanno sciolto la prognosi per l'allenatore che fra 60 giorni potrà cominciare un percorso di riabilitazione.

Ex CT del Giappone: alla guida della selezione del Sol Levante ha vinto una Coppa d’Asia nel 2011.

Non sono stati emessi bollettini medici ufficiali ma l’ospedale ha sempre fornito notizie sulle condizioni di Zaccheroni, assistito dalla moglie Fulvia Fiorini e dal figlio Luca con la compagna Clara.

Tra pochi giorni Zac festeggerà il suo 70° compleanno e lo scioglimento della prognosi è una splendida notizia per i tanti appassionati che hanno apprezzato il suo lavoro in Serie A e anche come CT del Giappone e degli Emirati Arabi Uniti.

Resta ancora qualche dubbio da sciogliere in merito all'incidente domestico, che potrebbe essere stato la conseguenza di un precedente malore: i medici hanno verificato il quadro clinico generale e stanno provando a comprendere quanto accaduto un mese e mezzo fa all'allenatore di Cesenatico.

All’arrivo dei soccorritori, Zaccheroni era stato trovato privo di sensi e la situazione si rivelò subito preoccupante.

La speranza è che le condizioni possano migliorare giorno dopo giorno per rivedere presto Zaccheroni a lavoro nel gruppo di studio tecnico (Tsg) voluto dalla Fifa per analizzare e migliorare il gioco del calcio.