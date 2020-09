Non sono solo i risultati elettorali a catalizzare l'attenzione mediatica italiana nelle ultime ore. Il caso di Luis Suarez fa discutere e non poco, con l'indagine della Guardia di Finanza e della Procura di Perugia sulle irregolarità nell'esame sostenuto dal calciatore per l'ottenimento della cittadinanza comunitaria che fa discutere. Sulla vicenda si è espresso anche il Premier Giuseppe Conte, che ha rivelato che il caso del centravanti uruguaiano sarà oggetto di un'inchiesta della magistratura.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto sul caso del giorno, ovvero quello dell'inchiesta sulla certificazione della lingua italiana ottenuta dal calciatore del Barcellona Luis Suarez presso l'Università di Perugia. Il premier ha commentato così: "Non conosco i dettagli, ci sarà una inchiesta della magistratura. Quando si fa una modifica normativa e si elabora un più articolato progetto si terrà conto di tutti gli aspetti, ma non possiamo certo rincorrere la reazione emotiva suggerita dal singolo caso". E in merito alla possibilità di modificare i decreti sicurezza alla luce di quanto accaduto, Conte è stato perentorio: "Abbiamo le idee chiare e concrete abbiamo iniziato a lavorare alla modifica prima dell'estate e ora è il momento di riprendere il discorso, lo porteremo subito a compimento".

L’indagine della Procura di Perugia iniziata nel febbraio 2020, da un altro procedimento, ha coinvolto ora anche il caso Suarez. Le intercettazioni hanno confermato una serie di irregolarità che al momento hanno portato ad inserire nella lista degli indagati solo alcuni professori dell’ateneo umbro. Al momento né il giocatore né la Juventus, come dichiarato ai microfoni di Fanpage.it dal colonnello Selvaggio Sarri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Perugia, sono indagati. Si attendono solo ulteriori esami sul materiale prelevato nel corso delle perquisizioni andate in scena oggi.