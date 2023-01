Cancelo mandato via dal Manchester City dopo le liti con Guardiola: tensione nello spogliatoio Joao Cancelo ha lasciato il Manchester City per andare al Bayern Monaco a causa delle liti con Pep Guardiola. Una situazione che è precipitata specie dopo le tensioni nello spogliatoio.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra conferma ancora una volta la sua tradizione vincente sul fronte mercato. L'enorme disponibilità economica dei club di Premier League ha visto materializzarsi nelle ultime settimane operazioni pazzesche a cifre faraoniche. Una in particolare però ha colpito particolarmente. Non tanto per i numeri dell'affare e della spesa totale dato che l'operazione si è chiusa in prestito con diritto di riscatto, quanto per le motivazioni che hanno portato il Manchester City a questa cessione: Joao Cancelo al Bayern Monaco. Una trattativa lampo chiusa in pochissime ore e che ha sorpreso tutti dato che il portoghese è da sempre considerato tra i migliori terzini al mondo.

Cancelo volerà in Germania vivendo l'esperienza della Premier League dopo aver già militato col Benfica in Portogallo, al Valencia in Liga, in Serie A con Juventus e Inter e in Premier appunto al Manchester City. I numeri di Cancelo sono sotto gli occhi di tutti e specie sotto la gestione Guardiola il giocatore è diventato un autentico jolly. La sua posizione strategica in campo ha fatto la fortuna dei Citizens che hanno visto in lui l'autentico faro della formazione allenata dal tecnico catalano. C'è da dire però che dopo i Mondiali la situazione è un po' precipitata. Gaurdiola ha utilizzato Cancelo col contagocce facendolo giocare titolare solo in 3 occasioni su 10 partite tra Premier, FA Cup e Carabao Cup. Una condizione che al giocatore non è piaciuta e che è precipitata dopo la panchina contro l'Arsenal in FA Cup.

Cancelo, secondo i media inglesi, avevo scoperto che sarebbe finito in panchina ancora contro i Gunners. Una sfida importante visto che le due squadre si stanno giocando il campionato, e che quindi ha fatto infuriare il giocatore. Per la terza volta consecutiva dopo Tottenham e Wolverhampton, Cancelo è stato costretto a dover osservare i suoi compagni dalla panchina. La rabbia e la frustrazione per questa ennesima scelta di Guardiola non condivisa dal portoghese, hanno fatto precipitare la situazione. Secondo il DailyMail ci sarebbero state delle accese discussioni tra Guardiola e lo stesso Cancelo che probabilmente ha chiesto spiegazioni al suo allenatore. Una rabbia che è stata placata con fatica dai suoi compagni di squadra anche dopo essere stato sostituito a fine primo tempo nella gara di campionato contro il Chelsea dello scorso 5 gennaio.

Inoltre, dopo essere stato chiamato come sostituto prima della recente vittoria sui Wolves, Cancelo è stato visto seduto in panchina mentre gli altri giocatori del City si riscaldavano prima del calcio d'inizio. Un indizio in più per capire come questa situazione fosse veramente troppo per lui. Un punto di non ritorno che ha portato il giocatore a chiedere ufficialmente la cessione in questa sessione di mercato. Una richiesta che il Manchester City ha accettato trovando nel Bayern Monaco una validissima alternativa alla squadra di Guardiola. Gli inglesi avrebbero pattuito con i tedeschi un costo pari al diritto di riscatto di circa 70 milioni di euro. Da capire se a fine stagione i bavaresi vorranno esercitarlo oppure decidere di rispedire il giocatore alla corte di Guardiola.