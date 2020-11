Un passaggio sbagliato. Una parola di troppo. Un gesto che non è passato inosservato. Protagonisti del botta e risposta in campo sono Leonardo Bonucci e Juan Cuadrado. Succede durante la gara contro la Lazio all'Olimpico, un match scandito dall'infortunio di Cristiano Ronaldo e più ancora dalla beffa incredibile subita in pieno recupero per la rete di Caicedo arrivata al 95°. È la fotografia del momento che sta attraversando la Juventus: non è più quella squadra compatta, implacabile, alla quale era (quasi) impossibile far gol.

Cosa è successo tra il difensore e il colombiano? Alle telecamere non è sfuggito l'episodio avvenuto nella fase cruciale del secondo tempo, con la squadra di Pirlo ancora in vantaggio per 1-o (rete di CR7 nella prima frazione). Minuto numero 62, il capitano commette un errore abbastanza ingenuo in fase di disimpegno (un passaggio diretto a Danilo) e viene ripreso dal compagno di squadra. La replica di Bonucci è stata immediata: la mimica è chiarissima, lo invita a stare zitto e a non fare tante storie in campo, a non criticare ciò che viene fatto – nel ben e nel male – da chi gioca accanto a lui. Non è quello il momento per farlo… Se proprio ha da rimproverare qualcosa, lo faccia dopo nello spogliatoio. A quattr'occhi.

Abbiamo perso una palla dove abbiamo sbagliato in 4-5 – ha spiegato ai microfoni di Sky -. Questo è il calcio… se non dai sempre il massimo sempre in partita e su quel che accade rischi di prendere gol.

A caldo, con la delusione cocente per una rete che si poteva (e si doveva) evitare, Bonucci affida parte del proprio pensiero a un messaggio condiviso sui social network attraverso un post pubblicato sull'account ufficiale di Twitter. Parte dalla fine, dall'amaro che c'è in fondo a una gara che avrebbe potuto rilanciare la Juventus e invece l'ha inchiodata ancora alle sue responsabilità