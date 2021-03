Il Bologna torna al successo, gioca con intelligenza e colpisce tre volte la Sampdoria, che ha fatto la partita nel primo tempo ma che è crollata sotto i colpi di Barrow, Svanberg e Soriano. I rossoblu salgono a 31 punti e si avvicinano sempre più alla quota salvezza.

Che giocata di Palacio

Mihajlovic con Ranieri gioca come fa il gatto con il topo. Il Bologna lascia campo alla Sampdoria, che nei primi venti minuti fa la partita anche molto bene e riesce in un paio di occasioni a impensierire Skorupski, ma alla prima occasione i rossoblu colpiscono e affondano. Giocata d'altissima scuola di Palacio che serve un pallone splendido in mezzo per Barrow che si eleva alla Ronaldo e colpisce di testa in modo meraviglioso. Audero vola con eleganza, ma non ci può arrivare. La Sampdoria ha un guizzo e trova il pari con l'eterno Quagliarella che timbra sempre il cartellino, pure a 38 anni.

Soriano chiude Bologna-Sampdoria

Ma rotti gli argini la Sampdoria perde gli equilibri e prima dell'intervallo subisce un altro gol. La difesa blucerchiata è messa male e si fa colpire facilmente. Barrow stavolta crea e manda in porta Svanberg che non può sbagliare. Nella ripresa il Bologna è ancora in attesa, la Sampdoria cerca di muovere il gioco, ma rischia troppo, Colley manca tantissimo. Audero in due occasioni è prodigioso, ma nulla può sulla conclusione vincente di Soriano che ha preso d'infilata ancora i disastrosi centrali della Sampdoria. Il Bologna sale a 31 punti e si porta a una sola lunghezza dalla Sampdoria, che vive un periodo negativo. La squadra di Ranieri non vince dal giorno di San Valentino (2-1 alla Fiorentina). Nel prossimo turno si gioca Sampdoria-Torino.