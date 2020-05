Nicklas Bendtner un posto nella storia del calcio se l’è conquistato, ha giocato con l’Arsenal, con la Juventus, ha segnato tanti gol con la nazionale della Danimarca e ha vestito le maglie di un’altra mezza dozzina di squadre, e ha fatto ciò prima dei trent’anni. Adesso ne ha qualcuno in più, non è tesserato e nel reality che tiene con la sua splendida fidanzata sta raccontando alcuni momenti della sua vita e ha rivelato di aver ‘bruciato’ 6 milioni di sterline con il poker e le scommesse.

Ho perso 6 milioni di sterline a poker

Bendtner nel suo curriculum oltre a gol e trofei ha all’attivo, anche risse in discoteca, multe, atti vandalici e anche una passione per il poker, precisamente il Texas Hold’em. C’è stato un momento in cui il danese ha preso a giocare e, purtroppo per lui, ha perso quasi 6 milioni di sterline:

Ho perso molti soldi. Ho giocato molto a poker nella mia vita, ho sfidato un giocatore professionista sin da quando avevo 19 anni. È difficile quantificare quanti soldi ho perso, ma dovrebbero essere attorno ai cinquanta milioni di corone danesi, più di 6 milioni di sterline. Per me era questo, giocare, divertirmi e finire nei casini. Ma non posso dire di avere avuto una dipendenza dal gioco, sono sempre stato in grado di controllarmi.

Ora non gioco quasi più

L’ex di Juventus e Arsenal sta dando vita a un reality con la fidanzata Philine Roeprstorff. Mentre lei parla di moda e viaggi, lui racconta storie di calcio e di vita, che un’atleta non dovrebbe vivere. In ‘Bendtner and Philine’ lui ha detto che oggi scommette molto poco: