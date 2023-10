Barella e l’infortunio di Schuurs diventano un caso social: cosa è successo durante Torino-Inter Durante Torino-Inter Barella è diventato protagonista, suo malgrado, di un caso in seguito all’infortunio di Schuurs all’inizio del secondo tempo: proviamo a capire cosa è successo davvero in campo.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter ha vinto a Torino e almeno per 24 ore è di nuovo in testa alla classifica del campionato di Serie A. Dopo un primo tempo non semplicissimo, i nerazzurri nella ripresa hanno avuto la meglio sui granata grazie alle reti di Thuram, Lautaro Martinez e Calhanoglu.

Poco prima del vantaggio della squadra di Simone Inzaghi si è verificato un episodio che ha fatto molto discutere per vari motivi. Peer Schuurs, difensore del Torino, si è fatto male il ginocchio dopo aver poggiato male il piede in seguito ad un contrasto con Hakan Calhanoglu in mezzo al campo.

Questa situazione si è trasformata in un vero e proprio caso sui social che ha coinvolto Nicolò Barella che si è fatto ammonire per proteste dall'arbitro Matteo Marchetti dopo la chiamata fatta in mezzo al campo.

Il centrocampista nerazzurro non ha preso bene l'intervento del direttore di gara perché a suo avviso il contatto tra il suo compagno e Schuurs non era da punire ma ha protestato in maniera plateale e così è scattato, inevitabilmente, il cartellino giallo.

Nelle ore successive il calciatore della Beneamata è stato preso di mira prima come autore del fallo che ha portato all'infortunio di Schuurs e poi per il suo comportamento, considerato da tanti non ‘consono' in un momento del genere.

Barella è piuttosto noto per il suo carattere molto ‘fumantino' quando è in campo e il suo modo di protestare gli è costato già diversi cartellini gialli da quando gioca ma è abbastanza evidente che il centrocampista della Nazionale non ce l'avesse con il suo avversario ma con il direttore di gara. Sia dalla gestualità che dal modo in cui si è comportato successivamente.

Il calciatore del Torino è stato portato via in barella e lo stesso nerazzurro è andato vicino a sincerarsi delle condizioni, come si può notare dalla foto pubblicata da DAZN.

A distanza di qualche minuto il centrocampista dell’Inter è stato sostituito da Simone Inzaghi e Barella, che si è scusato per il suo comportamento rivolgendo anche un cenno di scuse nei confronti del tecnico avversario Ivan Juric mentre stava uscendo dicendo: "Non lo avevo visto".

Nella settimana in cui Nicolò Barella è stato coinvolto nel ‘caso scommesse', probabilmente il suo nervosismo deriva anche da questo, ecco che un'altra vicenda prettamente mediatica, ma di tono molto minore, lo vede protagonista.