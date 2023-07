Azpilicueta crolla in lacrime durante il saluto al Chelsea: il capitano dice addio dopo 11 anni L’addio emozionante di Azpilicueta al Chelsea: lascia la squadra dopo 11 anni e non riesce a trattenere le lacrime mentre legge la lettera dedicata a tutti i tifosi.

A cura di Ada Cotugno

Dopo undici anni termina l'avventura di César Azpilicueta al Chelsea. Il capitano dei Blues non ha trattenuto l'emozione nel lungo messaggio d'addio condiviso sui social per i suoi tifosi: lo spagnolo comincerà una nuova esperienza all'Atletico Madrid e volterà pagina dopo oltre un decennio in Inghilterra, dove il suo nome sarà per sempre collegato ai successi del club londinese.

"È difficile esprimere a parole ciò che provo. È stato incredibile e grazie a tutti. Questa è casa mia e spero di rivedere tutti qui un giorno", ha detto il giocatore singhiozzando, travolto dalle emozioni per un momento così importante per la sua vita professionale e privata. Azpilicueta è arrivato in Inghilterra nel 2012, unendosi al Chelsea fresco vincitore della sua prima Champions League.

Forse non avrebbe mai immaginato di diventare una delle bandiere del club e di portare la squadra nuovamente alla vittoria della coppa con la fascia da capitano stretta al braccio. Da allora con i Blues ha vinto tutti i trofei possibili, coronando la storia d'amore con nove coppe che gli hanno permesso di conquistare l'affetto incondizionato dei tifosi.

Per questo il momento dell'addio è così duro. Nel video messaggio Azpilicueta ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera in Inghilterra, partendo dal primo istante in cui ha messo piede a Stamford Bridge: "Lo spogliatoio era pieno di leggende del club, leggende del calcio. Sapevo che dovevo lavorare per il mio posto".

Per lo spagnolo è arrivato il momento di aprire un nuovo corso con la maglia dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone, lasciando alle spalle undici anni indimenticabili nella squadra di cui è diventato capitano e simbolo. Le lacrime durante l'addio sono lo specchio perfetto dei suoi sentimenti: Azpilicueta volterà pagina, ma resterà per sempre nella storia del Chelsea.