Dopo le dimissioni irrevocabili di Silvio Baldini, la Carrarese ha scelto come nuovo allenatore Antonio Di Natale. L'ex numero 10 dell'Udinese comincia da oggi ufficialmente la sua nuova avventura in panchina di prima squadra dopo l'esperienza con la Under 17 dello Spezia. Subito una panchina importante per Totò, che dovrà rapportarsi contro una piazza calda come quella di Carrara. Dopo i play-off raggiunti lo scorso anno in questa stagione le cose non stanno andando allo stesso modo e la Carrarese lotta per evitare i play-out: dopo la sconfitta di ieri con l'AlbinLeffe i toscani sono a +1 dalla zona pericolosa.

Il comunicato della Carrarese

Questa la nota ufficiale del club sull'arrivo di Di Natale sulla panchina della Carrara: