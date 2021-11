Annullano un gol per fuorigioco nei minuti finali: i tifosi entrano in campo e distruggono il VAR Bruttissime le immagini che giungono dal Brasile, con un gruppo di tifosi del Gremio che invade il campo dopo la sconfitta per 3-1 contro il Palmeiras e distrugge la cabina del VAR. I torceadores di casa sono entrati sul terreno di gioco e hanno distrutto il box dove è situato il monitor: ora il Tricolor rischia una sanzione importante e questo peserà anche sull’attuale penultimo posto in classifica.

A cura di Vito Lamorte

Scene di follia arrivano dal Brasile. All'Arena do Grêmio si giocava la gara valevole per la ventinovesima giornata del Brasilerao e i padroni di casa hanno incassato una sconfitta per 3-1 dal Palmeiras: la squadra di Vágner Mancini non naviga in buone acque ma questo non può essere una scusante per quanto accaduto al fischio finale del match. I tifosi del Gremio sono entrati in campo per spaccare tutto e, tra scene di vero e proprio vandalismo, hanno finito per distruggere la cabina del VAR che gli arbitri utilizzano per rivedere le immagini. Delle terribili immagini che hanno già fatto il giro del mondo per la veemenza con cui gli invasori si sono scagliati contro ogni oggetto che gli capitava davanti fino ad arrivare al monitor posizionato nei pressi del tunnel che porta agli spogliatoi.

Il Gremio non sta vivendo un momento positivo e la gara persa ieri ha scatenato le ire dei ‘torceadores gremistas', che se la sono presi soprattutto col VAR perché ha annullato a pochi minuti dal novantesimo la rete del possibile 2-2. Prima l'intervento del supporto video aveva decretato dell'1-1 del Palmeiras e questi due episodi sono stati la miccia per quanto accaduto dopo il triplice fischio. Nel bel mezzo dell'invasione ci sono state risse tra i tifosi delle due squadre e Raphael Veiga, centrocampista del Palmeiras e autore di una doppietta, è dovuto correre negli spogliatoi lasciando a metà l'intervista per evitare di incrociare gli invasori.

Se la situazione sul campo è già difficile, adesso le cose potrebbero complicarsi per il Gremio: il Tricolor adesso rischia una sanzione importante per i fatti accaduti nelle scorse ore nel suo stadio e questo andrebbe a pesare ancora di più su una classifica già complicata, vista il penultimo posto in graduatoria dopo 28 giornate di campionato.