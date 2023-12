Andrea Agnelli cacciato in diretta mentre Ceferin parlava della Superlega: lo hanno riconosciuto Andrea Agnelli si è collegato improvvisamente durante la diretta del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, sul tema della Superlega. Una volta riconosciuto è stato cacciato via dalla live. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

‘Where the streets have no name' degli U2 usata da Andrea Agnelli con un post sui social subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia dell'UE che ha dato ragione ai promotori della Superlega, giudicando la posizione dominante dell'Uefa contro le norme europee. L'ex presidente della Juventus ha poi chiuso il suo tweet contenente il testo della canzone con un classico "Fino alla fine", slogan dei bianconeri. La canzone del gruppo irlandese è richiamo al senso di libertà, la stessa che lo stesso Agnelli si è presa per collegarsi durante la diretta streaming di Ceferin.

Il presidente della Uefa subito dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea ha tenuto una conferenza stampa in diretta streaming ribadendo la tranquillità di tutto l'organismo rispetto all'avvento della Superlega. Una diretta particolare però dato che gli occhi dei più attenti sono caduti anche sugli utenti collegati a quella diretta. Incredibilmente, come evidenziato da Tuttosport, sul lato destro della schermata principale in cui era raffigurato Ceferin emerge proprio il nome di Andrea Agnelli. L'ex presidente della Juventus si era collegato sulla piattaforma per ascoltare cosa stesse per dire.

Agnelli e Ceferin poco prima che l'ex presidente della Juve presentasse il progetto Superlega.

Il presidente della Uefa ha tenuto una diretta streaming abbastanza scomposta, nervosa e ricca di slogan. Di certo la sentenza della Corte di Giustizia Europea mette a serio rischio il monopolio della Uefa sul calcio e sicuramente se questo è accaduto è anche per via dello stesso Agnelli che nel 2021, insieme a Real Madrid e Barcellona, ha dato il via al progetto. L'ex presidente della Juventus si è così collegato come un normale cittadino solo per godersi lo spettacolo e per prendersi anche una sua rivincita rispetto a chi lo ha considerato un folle a pensare alla Superlega.

È il suo momento, indubbiamente, e Agnelli si è voluto godere ogni singolo istante di quella conferenza in streaming di Ceferin che nel 2021 ne disse di tutti i colori su di lui. Evidentemente però qualcuno ha notato il suo ingresso all'interno della diretta e infatti è stato cacciato non appena riconosciuto. Un risvolto comico, se vogliamo da ripicca infantile, che rende però ancora più unico questo momento per lo stesso ex patron dei bianconeri ora in attesa di capire quando uscire allo scoperto per mettersi al lavoro in vista dell'entrata in vigore della sua creatura: la Superlega.