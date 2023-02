Anche Ibrahimovic esalta Amadeus per il suo Festival di Sanremo: “Sei il numero uno” Sui social network l’attaccante del Milan ha pubblicato una stories in cui esalta Amadeus e gli fa i complimenti per il Festival di Sanremo 2023: “Anche senza di me non sei andato male”.

Il Festival Sanremo 2023 è stato un grandissimo successo. Amadeus ha creato una squadra vincente. Ha scelto delle belle canzoni, ha voluto con sé in ogni serata Gianni Morandi e nella prima e ultima serata ha avuto come partner anche Chiara Ferragni. Tutto è stato perfetto, con una serie di ospiti italiani e internazionali di altissimo livello, compresi i Depeche Mode. Gli ascolti sono stati straordinari e anche sui social si è parlato tanto del Festival. Un trionfo assoluto per Amadeus, che ha ricevuto anche l'applauso di Zlatan Ibrahimovic.

L'attaccante svedese, che è tornato nell'elenco dei convocati per Milan-Torino dopo oltre otto mesi di assenza, è stato una presenza fissa al Festival di Sanremo 2021, voluto fortemente da Amadeus che gli diede uno spazio notevole. Ci furono molto belli, intensi, anche quando sul palco si presentò il compianto Sinisa Mihajlovic. A Sanremo Ibra non si è ripresentato più, ma il legame con Amadeus è rimasto. E al conduttore e direttore artistico di Sanremo lo svedese ha mandato un messaggio su Instagram, social network al quale ora pure Amadeus è iscritto.

Ibrahimovic ha postato una foto di Sanremo 2021, in cui sono affiancati l'attaccante rossonero e Amadeus e a corredo, nella stories ha scritto: "Anche senza di me non sei andato male. Numero 1 Amadeus". Meglio di così non poteva andare per il presentatore di Sanremo, che ha ricevuto un complimento con i fiocchi da Zlatan Ibrahimovic, che non regala complimenti così tanto facilmente. E chissà che tra un anno, quando sul palco dell'Ariston ci sarà per la quinta volta consecutiva Amadeus, che sarà pure direttore artistico, non possa tornare, magari pure solo per una serata l'attaccante del Milan.