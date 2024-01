Terribile spaccata di Tyrese Haliburton in NBA: non si rialza più, portato a braccia negli spogliatoi Nel secondo quarto di Indiana-Boston, la guardia dei Pacers, Tyrese Haliburton è scivolato rovinosamente sul parquet compiendo un movimento innaturale, crollando a terra. In preda al dolore è stato trasportato fuori dal campo dai propri compagni di squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Un brutto infortunio ha caratterizzato la notte in NBA durante un possesso nel secondo quarto della sfida ai Bolton Celtics, poi risolta dagli Indiana Pacers: Tyrese Haliburton è scivolato sul parquet compiendo una spaccata che lo ha lasciato dolorante a terra, procurandogli uno stiramento alla coscia sinistra. Incapace di rialzarsi è stato trasportato fuori campo a braccia dai propri compagni.

Notte di festa ma anche di apprensione per gli Indiana Pacers che hanno battuto i Boston Celtics 133-131 con una incredibile rimonta nella seconda parte di gara ma che hanno perso per infortunio Tyrese Haliburton poco prima della fine del secondo quarto. I Pacers si sono ritrovati anche sotto di 11 punti verso la metà del match per poi ritrovare le risorse vincenti per rimontare Boston e chiudere con la vittoria. Un risultato importante contro i Celtics che guidano la East Conference ed attualmente risulta la migliore franchigia in assoluto, con 28 vittorie e 8 sconfitte.

I Celtics restano i favoriti per il titolo NBA anche dopo la sconfitta ad Indianapolis mentre i Pacers continuano a sorprendere dopo aver ottenuto lo scorso 6 gennaio la straripante vittoria 150-116 su Atlanta che è stata una delle migliori prestazioni offensive nella loro storia. Trascinati come sempre, proprio da Tyrese Haliburton, miglior assistman della NBA a 12.8 di media a partita, ma che adesso dovrà restare fermo a lungo, rischiando anche di non partecipare all' All Star Game.

L'infortunio è stato tanto grave quanto impressionante, quando la guardia dei Pacers ha perso contatto con il pavimento della Gainbridge Fieldhouse compiendo una innaturale spaccata dalla quale non è più riuscito a rialzarsi. Attimi di autentica preoccupazione da parte dei tifosi di casa e dei compagni di squadra nel vedere Haliburton sofferente a terra, tenendosi la coscia sinistra senza più riuscire a rialzarsi. Capita l'entità dell'infortunio alla fine è stato trasportato negli spogliatoi a braccia dei propri compagni, mentre celava il volto sofferente sotto un asciugamani.

Ora bisognerà capire quanto tempo ci vorrà prima di rivederlo in campo, la prima diagnosi è stata chiara: stiramento il bicipite femorale sinistro. "Un momento di totale sconforto" ha commentato il primo allenatore dei Pacers, Rick Carlisle che adesso attende il riscontro di una nuova risonanza magnetica per sapere quando avrà a disposizione uno dei migliori giocatori in assoluto di questa stagione di NBA.