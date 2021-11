Shaquille O’Neal spiega la vita ai figli: “Non siamo ricchi, io sono ricco” Shaquille O’Neal non è soltanto un ex campione NBA tra i più amati ma anche un uomo ricchissimo, che tra la carriera sportiva e le numerose attività intraprese successivamente ha messo da parte un patrimonio personale di circa 500 milioni di dollari. Soldi che non è intenzionato ad elargire ai figli tanto facilmente…

A cura di Paolo Fiorenza

A 49 anni Shaquille O'Neal ha già parecchie vite alle spalle, di cui la più nota è quella di ex stella di basket NBA, vincitore di 4 anelli tra Los Angeles Lakers e Miami Heat. Ma ‘Shaq' è anche imprenditore, attore ed analista sportivo in TV, nonché testimonial di svariati marchi. Si stima che come frutto di tutte queste attività, possieda un patrimonio personale di circa 500 milioni di dollari. O'Neal ha 6 figli e certamente non gli mancano i mezzi per sostentare la sua numerosa famiglia, ma anche svariate generazioni future. Tuttavia il suo approccio alla questione non è esattamente su questa linea.

"Glielo dico tutto il tempo: non siamo ricchi, io sono ricco", ha spiegato Shaquille sul palco durante un podcast. L'ex cestista ha comunque lasciato aperta la possibilità che possa comunque finanziare le attività dei figli, ma ad una condizione: "Devi avere una laurea o un master e poi se vuoi che io investa in una delle tue aziende, dovrai portarmelo", ha detto suscitando le risate dei presenti.

O'Neal ha detto chiaramente cosa si aspetta dai suoi figli: "C'è una regola: l'educazione. Non mi interessa se giochi a basket. Non mi interessa niente di tutto questo. Ho sei figli. Vorrei un dottore, qualcuno che possieda un fondo di investimenti, un farmacista, un avvocato, qualcuno che si occupi della mia attività. Ma dico loro: non te la darò, te la devi guadagnare".

Shaquille è cresciuto povero a Newark, nel New Jersey, e qualche tempo fa ha parlato così delle sue umili origini: "Sono venuto dal nulla. Ma solo perché l'ho fatto non significa che sono più grande di te, più intelligente di te, solo perché ho più soldi non significa che sono migliore di te". Una lezione di vita che ora cerca di trasmettere ai figli, chiamati anche loro a conquistarsi con le unghie i loro successi. Magari con meno pensieri cupi sul futuro, almeno questo papà Shaq ce lo concederà…