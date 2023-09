Mondiali di basket 2023, chi si qualifica ai quarti? Il regolamento della seconda fase a gironi La seconda fase dei Mondiali di Basket 2023 è costituita da 4 nuovi gruppi di 4 nazionali. Da regolamento, si qualificano ai quarti le prime 2 classificate di ogni girone ma in caso di arrivo a pari punti si ricorre ad alcuni criteri la classifica esatta.

Il regolamento dei Mondiali di Basket 2023 sulle nazionali che giocano la seconda fase a gruppi per qualificarsi ai quarti.

Venerdì 1 e domenica 3 settembre si giocano le partite della seconda fase dei Mondiali di Basket 2023 che in questa edizione sono ospitati da Giappone, Filippine e Indonesia. Il regolamento spiega la composizione dei nuovi gruppi, come si determinano i punteggi per la classifica finale e quali sono i criteri da seguire in caso di arrivo a pari punti per definire la graduatoria esatta e la qualificazione ai quarti di finale.

Calendario dei Mondiali di Basket 2023

Ottavi di finale 1 – 3 settembre

Quarti di finale 5 – 6 settembre

Semifinali 8 settembre

Finali 10 settembre.

Le prime 2 squadre classificate degli 8 gironi della prima fase sono inserite in 4 nuovi gruppi costituiti da 4 nazionali. I punteggi e i risultati ottenuti dalle singole nazionali nella prima fase fanno cumulo anche in questo turno. Ogni selezione disputerà 2 partite e le giocherà contro le due avversarie che non ha affrontato nella prima fase in base agli abbinamenti in tabellone. Anche in questo caso per ogni vittoria sono attribuiti 2 punti, 1 per la sconfitta.

I Gironi della seconda fase

Gruppo I (Araneta Coliseum di Manila) – Rep. Dominicana, Italia, Serbia, Portorico

Gruppo J (Moa Arena di Manila) – Lituania, Montenegro, Stati Uniti, Grecia

Gruppo K (Okinawa Arena di Okinawa) – Germania, Australia, Slovenia, Georgia

Gruppo L (Indonesia Arena di Jakarta) – Spagna, Brasile, Canada, Lettonia.

Programma e orari 1° settembre

10:00 Italia-Serbia (Manila, girone I)

14:00 Repubblica Dominicana-Porto Rico (Manila, girone I)

10:30 Germania-Georgia (Okinawa, girone K)

14:10 Slovenia-Australia (Okinawa, girone K)

10:40 Stati Uniti-Montenegro (Manila, girone J)

14:40 Lituania-Grecia (Manila, girone J)

11:45 Spagna-Lettonia (Giacarta, girone L)

15:30 Canada-Brasile (Giacarta, girone L)

Programma e orari 3 settembre

10:00 Italia-Porto Rico (Manila, girone I)

14:00 Repubblica Dominicana-Serbia (Manila, girone I)

13:10 Germania-Slovenia (Okinawa, girone K)

9:30 Australia-Georgia (Okinawa, girone K)

10:40 Grecia-Montenegro (Manila, girone J)

14:40 Stati Uniti-Lituania (Manila, girone J)

11:45 Brasile-Lettonia (Giacarta, girone L)

15:30 Spagna-Canada (Giacarta, girone L)

I risultati dei 2 match in calendario permetteranno di stilare la classifica definitiva: le prime 2 classificate di ciascun girone passeranno ai quarti di finale. Dai quarti in poi non ci saranno altri gironi ma incontri a eliminazione diretta fino alla finale che saranno tutti disputati nella Mall of Asia Arena di Manila (Filippine).

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Si fa ricorso a cinque criteri che servono a tracciare la classifica esatta, ecco quali sono: 1. scontri diretti; 2. differenza canestri negli scontri diretti; 3. maggior numero di punti fatti negli scontri diretti; 4. differenza canestri generale; 5. maggior numero di punti fatti in generale.