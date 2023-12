Luka Doncic fa un regalo pazzesco ad ogni membro dei Dallas Mavericks: ha speso una fortuna Il regalo di Natale fatto da Luka Doncic ad ogni giocatore, allenatore e membro dello staff di supporto dei Dallas Mavericks è di un altro livello: il campione NBA ha speso centinaia di migliaia di dollari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Luka Doncic è stato l'indiscusso protagonista del Christmas Day della NBA: il 24enne cestista sloveno ha messo a referto 50 punti secchi conditi da 15 assist nella sfida vinta dai suoi Dallas Mavericks sui Phoenix Suns di Durant e Booker. Doncic è una delle stelle più luminose del campionato professionistico nordamericano, ma anche uno dei personaggi più amati, dentro e fuori dal campo. Il che vale soprattutto per i suoi compagni di squadra, e non soltanto perché attraverso le giocate dell'ex enfant prodige del Real Madrid passano le fortune della franchigia texana, ma anche per i gesti che Luka ‘Magic' fa in spogliatoio.

Il sorriso di Luka Doncic mentre martellava i Suns a Natale

Quando sono scesi in campo il 25 dicembre, i Mavs già avevano ricevuto lo spettacolare e costosissimo regalo di Natale che Doncic aveva fatto a tutti loro. Dopo la vittoria di sabato 23 contro i San Antonio Spurs, i giocatori di Dallas erano rientrati negli spogliatoi dell'American Airlines Center e lì avevano trovato una sorpresa che li aveva lasciati a bocca aperta. Lo stanzone era infatti pieno di biciclette elettriche Mercedes-Benz N+, il regalo di Natale di Luka. Valore di ognuno di questi oggetti di altissima tecnologia: circa 600o dollari, ovvero quasi 5500 euro.

Una cifra da moltiplicare per decine di persone, visto che il regalo era non solo per i giocatori del roster dei Mavericks (attualmente 18), ma anche per ogni allenatore e membro dello staff di supporto. Facendo due conti si arriva facilmente a una spesa complessiva di qualche centinaio di migliaia di dollari. Una goccia nell'oceano dei soldi guadagnati dallo sloveno, il cui contratto gli assicura solo quest'anno 40 milioni di dollari, ma resta il pensiero non scontato del campione, anche per la scelta molto particolare del regalo in questione.

Le ebikes gioiello della Mercedes hanno doppi motori, una velocità massima fino a 45 kmh e un'autonomia di 120 chilometri. "Entri in spogliatoio e ci sono solo biciclette in fila – ha detto Dante Exum – È un grande regalo ed un atto d'amore. Natale, proprio quella gioia di vedere tutti felici. È solo una questione di famiglia". Comprensibile che coach Jason Kidd non abbia ricevuto molta attenzione nel suo discorso post partita. "Il briefing è stato breve – ha raccontato Exum – perché eravamo così entusiasti delle bici". Per capire il livello di felicità della squadra, bastava vedere Tim Hardaway Jr. andare e venire dalla sala delle interviste in bicicletta…