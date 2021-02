Nella notte del grande basket a stelle e strisce, Jamal Murray si prende la scena. Il cestista dei Denver Nuggets è entrato nella storia della NBA con una prestazione monstre nel successo in trasferta sul parquet dei Cleveland Cavaliers. Murray infatti ha messo a referto la bellezza di 50 punti. Il tutto senza nemmeno un tiro libero. Nessuno ci era mai riuscito prima.

Jamal Murray, record di 50 punti senza tiri liberi nella NBA

Jamal Murray, guardia canadese dei Denver Nuggets ha conquistato la scena nell'ultima tornata di gare della NBA. Il classe 1997 ha messo la sua firma nel successo dei Nuggets sul campo dei Cavaliers. che hanno incassato la nona sconfitta consecutiva. Murray è riuscito a mettere a referto 50 punti in 38 minuti di gioco. Le sue statistiche sono state impressionanti con 21 tiri su 25 messi a segno dal campo e 8 su dieci dall'arco, con 6 rimbalzi e due assist. A rendere unica la sua partita però è stato soprattutto un dato: il giovane talento di Denver infatti ha raggiunto il suo bottino di punti senza nemmeno un tiro libero. Un record assoluto per il massimo campionato di basket americano, che gli permette di scrivere già in giovane età il suo nome nella storia della pallacanestro NBA.

50 punti anche per Joel Embiid, miglior prestazione in carriera

Jamal Murray non è stato l'unico a far registrare 50 punti nella notte NBA. Anche l'altro talento, Joel Embiid ha vissuto una serata magica, mettendo a referto 50 punti nel successo dei Philadelpia 76ers su Chicago. Miglior risultato in carriera per il centro, che però al contrario di Murray ha piazzato anche 15 tiri liberi. In due hanno conquistato dunque 100 punti. Il futuro della NBA passa anche dalle loro preziose mani.