I risultati delle partite della regular season NBA 2021 giocate nella notte italiana tra martedì 16 marzo e mercoledì 17 marzo. Netta vittoria dei Los Angeles Lakers che grazie alla 99ª tripla doppia in carriera di LeBron James (25 punti, 12 assist e 12 rimbalzi) spazzano via Minnesota (137-121), ma i protagonisti della serata NBA sono Damian Lillard che mette a referto 50 punti nella pazzesca rimonta di Portland con i Pelicans (in vantaggio di 17 a 6 minuti dalla sirena) e l'italiano Danilo Gallinari che con i suoi 29 punti trascina gli Hawks nella vittoria contro i Rockets (6° successo consecutivo per Atlanta). Grande serata anche per il giovane Zach LaVine che con i suoi 40 punti porta i Bulls al successo contro Oklahoma. Torna alla vittoria Utah che espugna il campo dei Celtics, mentre Philadelphia e Miami allungano le proprie strisce positive che contano ora rispettivamente 6 e 5 vittorie consecutive.

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 137-121

Secondo successo nel giro di 24 ore per i Lakers che grazie ad uno strepitoso secondo tempo batte agevolmente Minnesota e rilancia la sua rincorsa alla vetta della Conference Ovest. Protagonista della serata il solito LeBron James che mette a referto la seconda tripla doppia consecutiva (25 punti, 12 assist e 12 rimbalzi) che porta King James ad un passo dalle 100 triple doppie in carriera in NBA: cifra raggiunta finora soltanto da quattro giocatori nella storia della Lega: Oscar Robertson, Magic Johnson, Jason Kidd e Russell Westbrook. Ai Timberwolves non bastano i 29 punti messi in cascina sia da Edwards che da Towns.

Houston Rockets – Atlanta Hawks 107-119

Prosegue il momento positivo per Atlanta che allunga la propria striscia di successi (6 di fila come mai prima d'ora negli ultimi cinque anni) e continua la sua rincorsa ad un posto nei playoff. Gli Hawks si impongono anche a Houston (terza peggior franchigia della Lega alla 17ª sconfitta consecutiva) grazie ad un super Danilo Gallinari che, partito nel quintetto iniziale, chiude la sua gara con 29 punti (10/14 al tiro e 5/8 dall’arco) 20 dei quali arrivati nel primo tempo. Il numero #8 azzurro sembra dunque aver ritrovato la forma migliore.

I risultati della notte NBA