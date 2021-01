Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 2021 sono tre gli spunti più importanti che arrivano dai parquet NBA: l'undicesima vittoria di fila di Utah, i Nets che travolgono OKC senza Durant e i Clippers che vincono in trasferta a Orlando con il ritorno in campo di Kawhi Leonard e Paul George. Nonostante l’assenza prolungata di Donovan Mitchell i Jazz non rallentano la loro corsa nemmeno con un avversario difficile come i Mavericks (120-101): undicesimo acuto consecutivo e primo posto nella Western Conference. Bojan Bogdanovic protagonista assoluto con 7/11 da tre per 32 punti finali, insieme ai 22 con 9 assist di Mike Conley e alla doppia doppia da 17+12 di Rudy Gobert. I padroni di casa hanno fatto il vuoto già nel primo quarto, chiuso sul 37-12, e i Mavericks non sono più riusciti a rialzarsi. Durissimo sfogo di Luka Doncic nel post-gara: "Gara terribile, sembra che non siamo interessati al risultato. Ci vuole energia e voglia di vincere: non sembra che interessi a tutti. Non sono mai stato in una situazione così paradossale".

In casa dei Thunder Brooklyn batte un colpo: con Kevin Durant a riposo, i Nets mettono a referto il punteggio massimo di stagione e travolgono i Thunder 125-147. James Harden che Kyrie Irving, entrambi autori di 25 punti e leader di una squadra che ha mandato ben nove giocatori in doppia cifra tirando col 57% dal campo e il 42% da tre punti.

I Clippers vincono 116-90 a Orlando e si gode il ritorno in campo di Kawhi e Paul George, isolati per cinque giorni a causa del protocollo anti-COVID previsto dalla NBA: il primo ha chiuso con 24 punti mentre George si è dimostrato davvero in palla con 26 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Continua la tremenda stagione dei Magic, che incassa la decima sconfitta nelle ultime 12 gare.

Vittorie per Melli e Gallinari

Nelle altre gare da registrare le vittorie per i Pelicans di Nicolò Melli e gli Hawks di Danilo Gallinari. La franchigia di Van Gundy batte 131-126 i Bucks e l'ex Fenerbahçe in 16 minuti segna 5 punti, tra cui una tripla sulla sirena del terzo quarto per fermare un tentativo di rimonta di Milwaukee. Nella partita molto nervosa tra tra Hawks e Wizards, chiusa con nove falli tecnici e tre espulsioni, va in doppia cifra anche Gallinari: per lui 11 punti e 50% al tiro insieme a tre rimbalzi e tre palle perse in 18 minuti passati in campo.

Gli altri risultati: Minnesosta Timberwolves-Philadelphia 76ers 94-118, San Antonio Spurs-Denver Nuggets 119-109, New York Knicks-Cleveland Cavaliers 102-81, Charlotte Hornets-Indiana Pacers 108-105, Toronto Raptors-Sacramento Kings 124-126.