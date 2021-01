Nella notte italiana tra sabato 30 gennaio e domenica 31 gennaio otto le partite della regular season NBA 2020/2021 andate in scena. Tanti i match i cui risultati sono stati decisi all'ultimo tiro. Così è stato nell'attesissima sfida tra i Los Angeles Lakers e i Boston Celtics nella quale i campioni in carica trascinati dal rientrante Anthony Davis (e con un Lebron James da 21 punti, 7 assist e 7 rimbalzi) si impongono 96-95 ma rischiando la sconfitta sull’ultimo tentativo di Kemba Walker finito sul ferro alla sirena.

Vittoria rocambolesca e di misura anche per i Blazers sui Chicago Bulls (123-122) ottenuta riuscendo a rimontare 5 punti di svantaggio a 11 secondi dalla fine grazie a due triple da parte di Damian Lillard. Successo con brivido finale anche per i Miami Heat che, trascinati da Jimmy Butler (30 punti al ritorno in campo dopo due gare d'assenza), battono 105-104 i Sacramento Kings sorpassati a 42 secondi dalla fine.

Vittoria più larga per Charlotte che spinta dal talento di LaMelo Ball (27 punti) trascina Charlotte batte 126-114 Milwaukee alla seconda sconfitta consecutiva. Ai Bucks non bastano i 34 punti con 18 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo per evitare l'ottavo KO stagionale. Largo successo anche per Golden State che con uno Steph Curry da 28 punti batte 118-91 i Detroit Pistons. Vittorie anche per Houston e Memphis che si impongono rispettivamente su New Orleans e San Antonio mentre contro Phoenix arriva un'altra sconfitta per i Dallas Mavericks a cui non basta il solito Luka Doncic da 29 punti, 8 rimbalzi e 7 assist.

I RISULTATI DELLE PARTITE NBA DELLA NOTTE