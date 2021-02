I risultati delle partite NBA della notte tra il 12 e il 13 febbraio. I Dallas superando con un netto 143-130 i Pelicans e mettono a segno l'ennesimo successo di questa stagione. Il quarto consecutivo. Grande protagonista è stato Luka Doncic, capace di piazzare un vero e proprio record in carriera segnando 46 punti. Lo sloveno è stato in grado di piazzare anche 12 assist e catturato 8 rimbalzi in 40 minuti. Neanche un minuto per Melli. San Antonio vince in casa di Atlanta con Gallinari che ha segnato 2 punti.

Vince ancora Utah che adesso sembra voler fare davvero sul serio. I Jazz piazzano un 129-115 ai Bucks e centrano addirittura il proprio sesto successo di fila. Vittoria anche per i Lakers trascinati da LeBron James ed Antony Davis che consentono ai campioni in carica di conquistare il settimo successo consecutivo nel match contro Memphis (115-105), iniziando nuovamente a fare paura agli avversari per la continuità ritrovata. Boston perde in casa contro Detroit in maniera netta.

Doncic da record e Dallas vince 143-130 contro i Pelicans

Un grande Luka Doncic consente ai Dallas di superare i Pelicans in casa con un sonoro 143-130. Niente da fare quando in campo lo sloveno decide di fare il fenomeno. E sul parquet di casa è stato esattamente così. Doncic è stato infatti in grado di piazzare la bellezza di 46 punti, il suo massimo in carriera, con tanto di 12 assist e 8 rimbalzi in 40 minuti.

In una partita che a tratti è stata anche molto equilibrata, per i New Orleans da salvare c'è soprattutto la prova di Zion Williamson. Ha fallito infatti un solo tiro dal campo nella sua partita, piazzando 36 punti, ma anche 4 assist, 2 rimbalzi e due palle rubate. Una gara terminata con un punteggio altissimo frutto soprattutto dell'enorme numero di tiri effettuati.

I Lakers centrano il settimo successo di fila. Sorpresa Utah

Ancora un successo per i Lakers che centrano la settima vittoria consecutiva. Contro Memphis, nel 115-105 rifilato in gara, da sottolineare ancora una volta la grande prova di LeBron James, capace di mettere a segno la bellezza di 28 punti, 9 rimbalzi e 8 assist. Bene anche Anthony Davis. Un match che però si era messo inizialmente male per i campioni in carica che sono andati addirittura sotto di 20 punti (22-2) prima di riuscire a raddrizzare la sfida con un terzo quarto da paura segnando un 41-23.

Una vittoria non facile ma che comunque consente ai Lakers di confermare l'ottimo stato di forma rappresentato soprattutto dall'enorme continuità di risultati. Risultati che stanno premiano anche Utah in grado di vincere 129-115 contro i Bucks e piazzare il sesto successo di fila, che in generale sarebbe la vittoria numero 17 nelle ultime 18 gare e che rappresenta anche il miglior record nella Lega. Rudy Gobert ha deciso di vincerla da solo: il francese ha segnato 27 punti con 12 rimbalzi e 4 stoppate trascinando i Jazz. Annientato Giannis Antetokounmpo per Milwaukee nonostante i 29 punti e 15 rimbalzi.

I risultati delle partite della notte NBA

I risultati delle partite giocate nella notte della NBA tra venerdì 12 e sabato 13 febbraio

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans 143-130

Utah Jazz-Milwaukee Bucks 129-115

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies 115-105

Chicago Bulls-L.A. Clippers 106-125

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder 97-95

Boston Celtics-Detroit Pistons 102-108

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves 120-114

Washington Wizards-New York Knicks 91-109

Sacramento Kings-Orlando Magic 112-123

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs 114-125

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110