Coppa Italia di basket 2022, dove vederla in TV: orario Olimpia Milano-Brescia e Derthona-Virtus Bologna Le semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket oggi in TV, il programma di sabato 19 febbraio e dove vederle in chiaro e anche in diretta streaming. Alle ore 18:15 Olimpia Milano-Brescia, alle ore 21:00 Derthona-Virtus Bologna.

La Final Eight di Coppa Italia di Basket è giunta alle gare clou con le semifinali. Dove vederle in diretta TV, in chiaro e in diretta streaming.

Le semifinali della Final Eight di Coppa Italia 2022 di basket oggi in TV, il programma di sabato 19 febbraio e dove vederle anche in diretta streaming. Nella Vitrifrigo Arena di Pesaro si giocano le sfide clou per l'accesso alla finalissima per il titolo che si disputerà domenica alle ore 18:00 sempre nel palazzetto dello sport marchigiano. Due gli slot orari in calendario: alle 18:15 vanno in campo per la prima semifinale Olimpia Milano e Brescia che hanno battuto nei quarti rispettivamente Sassari (88/68) e Trento (73/78); alle 21:00 spazio per la seconda semifinale con la sfida tra Derthona (qualificatasi grazie al successo su Trieste per 82/94) e Virtus Bologna (vittoriosi su Brindisi per 93/81). I match verranno trasmessi in chiaro anche su Rai Sport HD oltre che sulle piattaforme di DAZN, Sky e NOW (ma solo per abbonati).

Dove vedere Olimpia Milano-Brescia e Derthona-Virtus Bologna in diretta TV

Dove vedere le due semifinali di Final Eight di Coppa Italia di basket? Olimpia Milano-Brescia e Derthona-Virtus Bologna saranno trasmesse in diretta TV anche in chiaro sulla Rai, tifosi e appassionati potranno sintonizzarsi sul canale Rai Sport HD (canale 57 e 58 del digitale terrestre, 21 di Tivùsat; 227 di Sky) per assistere alle sfide in forma del tutto gratuita. C'è anche un'altra opportunità di vedere i match in palinsesto ma in questo caso solo se abbonati: sintonizzandosi su Eurosport 2 (canale numero 211 del decoder di Sky) oppure su DAZN attraverso una smart tv.

Semifinali Final Eight di Coppa Italia di basket: dove vederle in diretta streaming

Le semifinali della Final Eight di Coppa Italia di basket saranno visibili anche in diretta streaming. Olimpia Milano-Brescia e Derthona-Virtus Bologna verranno trasmesse, senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti, sia sul sito www.raiplay.it sia sulla app di Rai Play. Ci sono anche possibilità ulteriori per vedere online le partite ma in questo caso per abbonati oppure previo pagamento del passport previsto: su Sky Go, DAZN e piattaforma Timvision, NOW, Discovery+, Eurosport Player (eurosportplayer.com). I dispositivi da utilizzare sono quelli consueti: fissi (pc, smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook).

Gli orari delle partite

Olimpia Milano-Brescia e Derthona-Virtus Bologna sono spalmate su due finestre orarie (ore 18:15 e ore 21:00), garantendo così una lunga copertura a tifosi e appassionati di pallacanestro con commenti e interviste.