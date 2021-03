All Star Game di NBA. È come stendersi sul prato per restare con gli occhi fissi verso il cielo, rapiti dai giochi di luce delle stelle in una notte così tersa che ti sembra di toccarle con un dito. È più o meno questa la sensazione che si prova a vedere concentrato in una sola serata il meglio della pallacanestro americana. Il Team LeBron da una parte, il Team Durant dall'altro a darsi battaglia in punta di dita, sorrisi beffardi, finte e cambi di passo, occhiatacce da campo (perché a nessuno piace perdere anche se in palio non ci sono i punti da campionato).

Curry e Simons tra bombe e schiacciate

E poi c'è Steph Curry che infila tiri da 3 con la stessa naturalezza con la quale sorseggia un caffè. Il primo, provi l'aroma. Il secondo, lo gusti. Il terzo, più lo mandi giù e più lui tormenta la retina con traiettorie chirurgiche. È la star dei Golden State Warriors a vincere il mini-torneo all'ultimo respiro mentre va ad Anfernee Simons la sfida delle schiacciate. Non saranno quelle spettacolari e da cartone animato ma lo show è assicurato, sia per appassionati sia per gli spettatori. Un po' meno per la giuria che scandisce ogni minimo dettaglio ma appare abbastanza severa nell'assegnazione dei punteggi. Fatto sta che il successo va alla guardia dei Blazers che ha battuto il rookie dei New York Knicks Obi Toppin. Una vittoria ottenuta al bacio del ferro, come si dice in gergo, per la prodezza di Simons.

Il Team LeBron schianta il Team Durant 170 a 150

E la partita? Ce n'è abbastanza per godersi la forza del Team LeBron che, esibizione a parte, quando annusa l'odore della vittoria si trasforma "in un razzo missile con circuiti di mille valvole" imponendosi sul quintetto di Durant per 170 a 150. Risultato pazzesco ma That's all, folk! La sequenza videoclip insiste sulla quarta frazione laddove Damian Lillard si sente abbastanza ispirato da mettere a referto 32 punti in 21 minuti con 11/20 dal campo e soprattutto 8/16 dall’arco. Non è l'unico a brillare nel firmamento della palla a spicchi made in Usa: Giannis Antetokounmpo piazza 35 punti con 16 tiri dal campo e 16 canestri e prende anche il premio di MVP nel nome di Kobe Bryant. Poi c'è Curry che, mai sazio, si riprende tutto quello che è suo concedendosi anche 28 punti con 10/19 al tiro e 8/16 dalla lunga distanza. Le altre a stelle? Stanno a guardare con Kyrie Irving e Bradley Beal (50 punti in due) che devono spiccano ma di luce riflessa.