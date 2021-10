Tremenda caduta per la ginnasta Hatakeda: gravi lesioni alla colonna vertebrale Hitomi Hatakeda ha rimediato un gravissimo infortunio in occasione dei Campionati mondiali di ginnastica artistica in corso di svolgimento nel suo Paese, il Giappone. Rovinosa caduta in allenamento dalle parallele asimmetrice per la classe 2000 che ha riportato danni molto gravi alla colonna vertebrale.

A cura di Marco Beltrami

Hitomi Hatakeda era alle prese con un lavoro alle parallele simmetriche quando qualcosa è andato storto. L'atleta giapponese è caduta malissimo mentre realizzava un Komova, ovvero un passaggio dalla barra bassa a quella alta. La ragazza è finita a terra con tutto il peso del corpo sulla faccia, con una torsione innaturale del collo e della schiena. Immediati i soccorsi, con gli addetti ai lavori che si sono resi conto della gravità del problema. Molto dolorante ma cosciente la 21enne, con molta cautela è stata immobilizzata e posizionata su una tavola spinale, prima del trasporto in ospedale.

Le prime indiscrezioni non sono incoraggianti. Danni al midollo spinale e alla colonna vertebrale cervicale, come comunicato dalla Japan Gymnastics Association che ha ufficializzato il report della risonanza magnetica. Il suo allenatore Yukiko e la mamma, non hanno mai lasciato sola Hitomi che nelle prossime ore si sottoporrà a nuovi esami. La ragazza era pronta a gareggiare per l'ultimo quarto dell'all-around femminile prima del terribile incidente.

Recentemente ha partecipato anche alle Olimpiadi di Tokyo aiutando il Giappone a raggiungere il quinto posto nell'evento a squadre. Punto di riferimento per il futuro della Ginnastica giapponese e figlia d'arte (suo padre Yoshiaki ha vinto un bronzo a squadre a Barcellona 1992 e sua sorella minore, Chiaki, è una ginnasta agonistica), ha conquistato la scena nel 2019 in Italia, in occasione delle Universiadi di Napoli. In quell'occasione fece il pieno di medaglie d'oro, ben 4