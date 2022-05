Tragedia a Brooklyn, corridore della mezza maratona muore dopo aver tagliato il traguardo Un uomo di 30 anni è morto dopo aver tagliato il traguardo della mezza maratona di Brooklyn.

A cura di Alessio Morra

Un corridore della mezza maratona di Brooklyn è morto dopo aver tagliato il traguardo. Altri sei atleti si sono sentiti male durante la corsa, probabilmente a causa della grande ondata di caldo che ha colpito la costa orientale. La Brooklyn Half Race si sviluppa nel distretto di New York. Otto anni fa già morì un partecipante in questa gara, un uomo di 31 anni che perse la vita nella gara che termina sul lungomare di Coney Island.

Un uomo di trent'anni che ha preso parte alla mezza maratona di Brooklyn è collassato ed è morto poco dopo aver tagliato la linea del traguardo della corsa. La polizia di New York ha confermato la notizia, ma non ha voluto rivelare l'identità del corridore. L'uomo dopo essersi sentito male è stato portato d'urgenza al vicino ospedale di Coney Island. Non c'è stato nulla da fare e lo sfortunato corridore è stato dichiarato morto per un ‘possibile episodio cardiaco'.

Sembra che almeno altri sei partecipanti alla gara sono stati portati in ospedale, tre di questi sono in gravi condizioni. La gara si è disputata nella mattinata italiana e si è svolta per la prima volta dopo la pandemia. L'ondata di caldo ha condizionato molto questa gara e gli organizzatori, la New York Road Runners, avevano pubblicato delle linee guida per i partecipanti nei giorni scorsi: "Stiamo continuando a monitorare le condizioni meteorologiche per sabato, ma ci aspettiamo temperature elevate. I partecipanti sono stati invitati a conoscere i segni dei problemi di calore, bere abbastanza liquidi e rispettare i propri limiti. Il calore e l'umidità aumentano la sfida fisica della corsa e possono verificarsi problemi di salute quando si spinge oltre ciò che il proprio corpo può sopportare".