Interrotta la prima manche del Super G femminile di Coppa del Mondo di Sci Alpino in corso questa mattina in Val di Fassa a causa della terribile caduta della giovane Kajsa Vickhoff Lie. La sciatrice norvegese, partita dal cancelletto con il pettorale numero 13, a metà della sua discesa è stata infatti protagonista di una caduta davvero spaventosa che ha costretto gli organizzatori a sospendere momentaneamente la gara che fino a quel momento vedeva in testa l'italiana Federica Brignone davanti alla favoritissima svizzera Lara Gut-Behrami e all'altra elvetica Corinne Suter.

L’atleta scandinava infatti, dopo aver perso il controllo degli sci in uscita di curva, si è schiantata ad altissima velocità contro le reti di protezione che costeggiano la pista lanciando immediatamente delle strazianti urla di dolore che hanno destato molta preoccupazione facendo temere un grave infortunio. La 22enne norvegese, dopo esser stata estratta dalle reti in cui le sue gambe erano rimaste impigliate, è stata subito trasportata in elicottero all'ospedale più vicino dove verranno ora valutate le sue condizioni dopo il brutto incidente.

A far comprendere la gravità dell'infortunio la reazione davanti alle telecamere della sciatrice italiana Federica Brignone (nell'angolo riservato a chi ottiene il miglior tempo momentaneo dato che prima della sospensione si trovava al comando della gara davanti alle due svizzere Lara Gut e Corinne Suter) che, appena accortasi dell'innaturale torsione del ginocchio e del successivo violento impatto di Kajsa Vickhoff Lie si è portata immediatamente le mani sul volto in segno di disperazione.