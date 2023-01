Sul conto di Usain Bolt sono rimaste briciole: “Spariti 12 milioni, erano la sua pensione” Usain Bolt, leggendario velocista è stato vittima di una truffa. Brutta sorpresa per il giamaicano che ha visto uno dei suoi conti svuotarsi.

A cura di Marco Beltrami

Usain Bolt non è uno abituato ad essere superato e battuto in velocità. La leggenda dell'atletica, considerato uno dei più grandi velocisti di tutti i tempi 8 volte medaglia d’oro olimpica e detentore del record del mondo dei 100 metri piani, dei 200 metri piani e della staffetta 4×100 metri, ha trovato pane per i suoi denti e non in pista. È infatti partita la caccia a chi è scappato con i suoi soldi: l'ex atleta giamaicano è stato vittima di un clamoroso furto milionario, duro colpo per il suo patrimonio.

Il 2023 è iniziato malissimo per Bolt che durante un controllo di routine su uno dei suoi conti ha riscontrato una notevole anomalia. Il saldo infatti ammontava a circa 12mila dollari, ovvero 11mila euro, con la bellezza di 12.7 milioni di dollari spariti nel nulla. La vicenda è diventata di dominio pubblico, quando i suoi legali hanno spiegato che tutto era legato ad un'eccezionale frode di cui il loro cliente era rimasto vittima. Entrando nello specifico l'ex velocista che ha tentato anche la carriera nel mondo del calcio, senza troppa fortuna, aveva investito una buona parte della sua fortuna in una società d'investimento privata a Kingston.

Sul conto intestato presso la Stocks and Securities Limited (SSL) in circa 10 anni dunque Usain aveva piazzato una discreta fetta dei suoi introiti. Bolt che ai tempi d'oro guadagnava anche cifre vicine ai 25 milioni di dollari a stagione e che può contare su un patrimonio di 90 milioni, ha minacciato di citare in giudizio la società giamaicana, dopo che tra l'altro un buon numero di clienti hanno segnalato fondi mancanti. La Commissione per i servizi finanziari della Giamaica sta indagando, con il campione che ha dato all'azienda una scadenza di 10 giorni per restituire i soldi.

Dal canto suo la Stocks & Securities Limited ha chiesto ai clienti di indirizzare tutte le domande sulle anomalie alla Commissione per i servizi finanziari della Giamaica, spiegando: "Comprendiamo che i clienti sono ansiosi di ricevere maggiori informazioni e vi assicuriamo che stiamo monitorando attentamente la questione durante tutti i passaggi richiesti e avviseremo i nostri clienti della risoluzione non appena tali informazioni saranno disponibili". La società ha affermato di aver scoperto una frode all'inizio di questo mese, che potrebbe essere la causa della mancanza di milioni di dollari per molti dei propri affiliati.

Il tutto è diventato, anche alla luce della popolarità di Usain Bolt vera e propria icona giamaicana, un caso nazionale. Il ministro delle finanze del Paese Nigel Clarke, ha definito la situazione allarmante: "Si è tentati di dubitare delle nostre istituzioni finanziarie, ma vorrei chiedere di non dipingere un'intera industria laboriosa con il pennello di pochi individui molto disonesti".

Uno degli avvocati di Bolt nel frattempo ha spiegato che quei soldi rubati al momento a Bolt erano destinati ad un fine specifico. Infatti quei quasi 13 milioni di dollari, frutto di di introiti provenienti dalle sue eccezionali imprese sportive, tra premi, sponsor e anche attività imprenditoriali, sarebbero stati utilizzati per permettere alla leggenda dello sport di vivere di rendita negli anni che verranno: "Il conto faceva parte della pensione di Bolt e dei risparmi a vita – tramite l'Associated Press – Se questo è corretto, e speriamo che non lo sia, allora è stato commesso un grave atto di furto fraudolento o una combinazione di entrambi contro il nostro cliente".