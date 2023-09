Squalifica da record nel rugby, fermati 62 giocatori: tutti puniti dopo una mega rissa in amichevole 33 giocatori del Petrarca Padova e 29 del Rugby Rovigo sono stati squalificati dopo il finimondo scoppiato durante l’amichevole preseason di rugby. A scatenare la follia collettiva in campo, una reazione scomposta di un giocatore di Rovigo ad un placcaggio scorretto.

A cura di Alessio Pediglieri

Una cosa da non crederci, eppure è successo davvero: durante una tradizionale amichevole di rugby tra due team icone di questo sport in Italia, tra Rovigo e Padova, la partita si è conclusa con una immensa rissa. Che ha coinvolto praticamente tutti i giocatori tra campo e panchine, scatenati dopo una reazione scomposta da parte di Facundo Diederich Ferrario. Alla fine sono stati sanzionati 62 giocatori, 33 del Petrarca Padova e 29 del Rugby Rovigo.

Negli annali del rugby – ma anche di tutto lo sport in generale – Rovigo-Padova sarà ricordata come la partita del record. Nessuna meta eccezionale, tanto meno touche o placcaggi da antologia, bensì per un enorme parapiglia generale mai visto prima in campo durante un match. La scintilla che ha fatto scoccare il finimondo proprio alla fine dell'amichevole, disputata sul filo della tensione tra due delle più belle, blasonate e storiche realtà della nostra palla ovale.

A quattro minuti dalla fine dell'incontro, con il risultato oramai indirizzato verso il successo dei campioni d'Italia del Rovigo, avanti 15-7, Facundo Diederich Ferrario ha subito un duro e pericoloso placcaggio da parte di Matteo Panunzi, mediano di mischia e del Petrarca Padova, e ha reagito nel modo peggiore: iniziando a scagliare pugni verso l'avversario. Da quel momento in avanti non si è capito più nulla: la rissa è velocemente dilagata coinvolgendo tutti i giocatori in campo. Un episodio che è finito ovviamente sotto la lente di ingrandimento da parte della Giustizia Sportiva che non ha lesinato pesantissime squalifiche.

Leggi anche Cosa rischia Pogba dopo la positività al testosterone: squalifica fino a 4 anni per doping

A sbalordire è ovviamente il numero totale delle sanzioni, con ben 62 giocatori colpiti in un solo match, mai accaduto prima. Per tre settimane, la pena più alta, sono stati fermati i due protagonisti che hanno scatenato il tutto, Ferrario e Panunzi. Altri 11 sono stati squalificati per due settimane mentre i restanti 49 giocatori staranno fermi per sette giorni. Con conseguenze ovviamente devastanti in vista della preparazione della stagione che partirà il prossimo 8 ottobre.