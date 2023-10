Si carica sulle spalle la rivale in difficoltà: trionfo dello sport ai Giochi Panamericani Bellissime scene ai Giochi Panamericani durante un incontro di judo con protagonista un’atleta colombiana e una dominicana. Fair play totale dentro e fuori dal tappeto.

A cura di Marco Beltrami

I Giochi panamericani, così come quelli olimpici, dovrebbero essere il trionfo dello sport. Agonismo, voglia di vincere, ma anche massima correttezza dovrebbero contraddistinguere tutte le gare di questa competizione che vede sfidarsi gli atleti del continente americano. Un esempio di tutto questo è arrivato in una gara di judo e ha visto protagoniste un'atleta colombiana e una dominicana.

Uno sport da combattimento in cui bisogna dare tutto e cercare di fare il possibile per mettere in difficoltà l'avversario. Tutto rispettando le regole e soprattutto il proprio rivale come hanno dimostrato Erika Lasso e Estefanía Soriano, protagoniste di un incontro a Santiago 2023 valido per la categoria dei -48 chili femminili.

Il combattimento, equilibrato in avvio, ha poi preso una piega ben definita con l'atleta vestita di blu che ha approfittato delle tre penalità comminate alla dominicana. Quest'ultima inoltre ha dovuto fare i conti con un infortunio al ginocchio destro, che l'ha pesantemente condizionata costringendola inevitabilmente alla sconfitta.

Prova di grande generosità da parte di Soriano che nonostante le evidenti difficoltà di stare in piedi ha voluto resistere il più possibile. Quando è stato ufficializzata la conclusione dell'incontro, ecco il bellissimo gesto da parte di Erika Lasso: dopo il saluto di rito, molto caloroso, la colombiana ha voluto fare di più. Si è presa sulle spalle l'atleta infortunata e l'ha portata fuori dal tappeto permettendole così di non complicare ulteriormente la situazione sottoponendosi alle cure di rito del medico dei Giochi panamericani.

La situazione è stata celebrata da tutti i tifosi presenti a Santiago e da quelli sui social. Emblematici in tal senso i commenti al video dell'accaduto, compresi quelli dei telecronisti ufficiali dell'evento, in estasi: "Questo è quanto è bello questo sport. Quello che fa Lasso è incredibile".