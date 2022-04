Sfugge alle bombe e recupera il trofeo, l’emozione del campione ucraino: “Mia madre ce l’ha fatta” Sono tanti gli sportivi che in Ucraina stanno difendendo la patria dall’invasione russa. Tra questi anche il lottatore Amosov che è riuscito a salvare un prestigioso cimelio.

A cura di Marco Beltrami

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Ucraina purtroppo si continua a combattere. Sono tanti gli atleti che hanno deciso di imbracciare le armi per difendere il proprio Paese dall'invasione russa. Tra questi c'è anche chi ha messo da parte la sua carriera, e un prestigioso appuntamento per fare ritorno nella sua terra per mettersi a disposizione dell'esercito. Si tratta di Yaroslav Amosov, lottatore specializzato nelle arti marziali miste che non ci ha pensato su due volte, mettendo in stand-by per ora la sua eccezionale esperienza sportiva che gli aveva permesso di laurearsi campione nei pesi welter nella prestigiosa Bellator MMA.

Il classe 1993 è l'attuale detentore del titolo messo in palio dall'organizzazione statunitense, e ha all'attivo anche 4 titoli iridati di sambo, due europei ed euroasiatici con una Coppa dei Campioni, oltre a numerosi concorsi nazionali e internazionali. Imbattuto in 26 combattimenti MMA, ha conquistato la cintura nel giugno 2021, e avrebbe dovuto affrontare l'inglese Michael Page il 13 maggio. Alla luce della guerra tra Russia e Ucraina, il combattimento è stato annullato, con Amosov che ne ha approfittato per fare ritorno in patria e contribuire alla difesa della stessa. Nessun tentennamento da parte del 28enne che ha postato sui social, negli ultimi giorni diversi contenuti relativi alla sua difficile esperienza nel suo Paese.

Nelle ultime ore Amosov ha contribuito alla difesa di Irpin che è stata liberata dall'invasione russa. Approfittando dunque di un momento di parziale ritorno alla calma, il lottatore ha fatto ritorno nella sua abitazione in parte distrutta dai bombardamenti secondo quanto riportato da Ukrinform. In un video pubblicato sui canali social ufficiali Bellator, si vede il "soldato" Amosov scendere nel seminterrato della sua casa, e risalire poi con un pacco tutto impolverato. Dopo pochi secondi, il ragazzo ha tirato fuori dallo stesso la cintura di campione del mondo, che la mamma aveva provveduto a nascondere per evitare che andasse perduta.

"Una cintura con grande storia! Sicuramente non la darò via, mia madre l'ha nascosta al sicuro ed è sopravvissuta ai bombardamenti!". Così un felicissimo Amosov ha mostrato il prestigioso cimelio, regalandosi finalmente una gioia dopo giorni a dir poco difficili. Come celebrare il ritrovamento? Con una foto mentre alza la cintura al cielo, circondato dai suoi nuovi compagni dell'esercito.