Italia di Rugby al Sei Nazioni: calendario delle prossime partite e dove vedere il torneo in tv Tutto pronto per il Sei Nazioni di rugby: il calendario dell’Italia, dove vedere in TV e streaming le partite della selezione azzurra nel torneo più antico del mondo della palla ovale.

A cura di Vito Lamorte

Il torneo di rugby Sei Nazioni è in programma dal 4 febbraio al 18 marzo 2023. L'Italia del rubgy è pronta a tornare in campo e a sfidare Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Scozia: un torneo attesissimo da tutti gli appassionati della palla ovale. La selezione azzurra, allenata da Kieran Crowley, è un'outsider di questo prestigioso torneo ma proverà a farsi valere dopo le sorprendenti vittorie col Galles, a Cardiff, e con l’Australia. L'esordio degli Azzurri sarà domenica 5 febbraio contro la Francia, campione in carica, allo Stadio Olimpico di Roma.

Sono trentatré gli atleti selezionati dallo staff tecnico azzurro per il debutto nell’edizione numero ventitrè del torneo più antico del mondo della palla ovale: grande predominanza per il gruppo Benetton, con 23 giocatori, e gli altri provengono dalle Zebre (5 giocatori) e i restanti cinque provengono dai campionati stranieri. Occhi puntati sul capitano Lamaro, Jake Polledri, Riccioni, Ferrari e Capuozzo. Le partite dell'Italia saranno trasmesse in diretta TV in chiaro su TV8 e a pagamento su Sky. Tutte le informazioni sul calendario dell'Italia sono disponibili sul sito ufficiale del torneo.

Il calendario del Sei Nazioni 2023: le partite dell'Italia

Il calendario del Sei Nazioni si articola in cinque giornate. Per ogni giornata sono in programma tre partite, di cui due il sabato e una la domenica. L'Italia farà il suo esordio il 5 febbraio contro la Francia, poi volerà in Inghilterra per affrontare la nazionale inglese. Due gare interne per gli azzurri che affronteranno l'Irlanda nella terza giornata e il Galles nella quarta giornata. La nazionale italiana di rugby chiuderà il torneo in Scozia.

Questo il calendario dell'Italia al Sei Nazioni.

Prima giornata (05.02.23, ore 16.00): Italia vs Francia

Seconda giornata (12.02.23, ore 16.00): Inghilterra vs Italia

Terza giornata (25.02.23, ore 15.15): Italia vs Irlanda

Quarta giornata (11.03.23, ore 15.15): Italia vs Galles

Quinta giornata (18.03.23, ore 13.30): Scozia vs Italia

Ecco il calendario completo delle partite:

Prima giornata:

sabato 4 febbraio 2023

ore 15:15 – Galles-Irlanda

ore 17:45 – Inghilterra v Scozia

domenica 5 febbraio 2023

ore 16:00 – Italia-Francia

Seconda giornata:

sabato 11 febbraio 2023

ore 15:15 – Irlanda-Francia

ore 17:45 – Scozia-Galles

domenica 12 febbraio 2023

ore 16:00 – Inghilterra-Italia

Terza giornata

sabato 25 febbraio 2023

ore 15:15 – Italia-Irlanda

ore 17:45 – Galles-Inghilterra

domenica 26 febbraio 2023

ore 16:00 – Francia-Scozia

Quarta giornata

sabato 11 marzo 2023

ore 15:15 – Italia-Galles

ore 17:45 – Inghilterra-Francia

domenica 12 marzo 2023

ore 16:00 – Scozia-Irlanda

Quinta giornata

sabato 18 marzo 2023

ore 13:30 – Scozia-Italia

ore 15:45 – Francia-Galles

domenica 19 marzo 2023

ore 18:00 – Irlanda-Inghilterra

Chi partecipa al Sei Nazioni e dove si gioca

Le squadre che parteciperanno al Sei Nazioni sono Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Italia.

L'Italia disputerà le sue gare interne allo stadio Olimpico di Roma e farà il suo esordio proprio nell'impianto di Tor di Quinto domenica 5 febbraio contro la Francia campione in carica. La nazionale di rugby inglese disputa le gare interne nello stadio di Twinckenam mentre la Francia giocherà allo Stade de France.

Dove vedere l'Italia di rugby al Sei Nazioni in TV e streaming

Gli incontri dell'Italia del Sei Nazioni di rugby si potranno vedere trasmessi in diretta TV in chiaro su Tv8 o su Sky, con canale di riferimento Sport Uno (numero 201). I match si potranno vedere anche in streaming: gratuitamente sul sito di Tv8, a pagamento su Sky Go (per gli abbonati Sky) e in pay-per-view su NOW.