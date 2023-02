Sei Nazioni oggi in tv, dove vedere le partite: in campo Irlanda-Francia e Scozia-Galles, gli orari In questo weekend si disputa la seconda giornata del Torneo Sei Nazioni. Oggi si disputano Irlanda-Francia e Scozia-Galles, entrambi i match si potranno seguire su Sky.

A cura di Alessio Morra

La prima giornata del torneo Sei Nazioni 2023 ha sfatato l'importanza del fattore campo. Perché tutte e tre le squadre che hanno giocato in casa hanno perso. L'Irlanda ha vinto in Galles, ma soprattutto c'è stato il successo della Scozia sull'Inghilterra. Mentre una buona Italia è stata sconfitta all'Olimpico dalla Francia, vincitrice con tanto di Grande Slam nel 2022. In questo fine settimana l'Italia vola in Inghilterra e nel tempio di Twickenham sfida i maestri inglesi. Si disputano oggi invece due partite, molto interessanti: Irlanda-Francia e Scozia-Galles.

Partite Sei Nazioni, il programma della seconda giornata: gli orari

Essendosi imposte nella prima giornata sono al comando del Sei Nazioni 2023 l'Irlanda, la Francia e la Scozia. Sconfitte e quindi senza successi, per ora almeno, l'Inghilterra, il Galles e l'Italia, che spera di evitare l'ennesimo cucchiaio di legno. Irlanda e Francia sono le due grandi favorite e daranno vita sicuramente a una partita di grandissimo livello. Dopo la sfida di Dublino in questo sabato 11 febbraio si disputerà Scozia-Galles a Edimburgo. Domani invece tocca all'Italia, che affronterà l'Inghilterra, unica squadra che non è mai riuscita a sconfiggere in questa manifestazione.

Irlanda-Francia, sabato 11 febbraio: ore 15:15, Sky Sport Arena

Scozia-Galles, sabato 11 febbraio: ore 17:45, Sky Sport Uno

Inghilterra-Italia, domenica 12 febbraio: ore 16, Sky, TV8

Dove vedere Irlanda-Francia e Scozia-Galles oggi in TV e streaming

Sky ha acquistato i diritti TV del Torneo delle Sei Nazioni di Rugby 2023 e manda in onda tutte le partite. Gli abbonati potranno seguire in esclusiva le partite che non avranno in campo l'Italia. Quindi Irlanda-Francia si potrà seguire in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204) dalle ore 15:15. Mentre Scozia-Galles sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno dalle ore 17:45. Entrambi i match si possono vedere in streaming sia su Sky Go che su NOW. Inghilterra-Italia invece andrà in onda sia su Sky Sport Uno che in chiaro su TV8.