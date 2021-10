Paola Egonu si blocca in diretta TV: ha sentito la voce di Francesca Piccinini, scoppia a piangere Domenica si è giocata la prima giornata del campionato italiano femminile di pallavolo e Conegliano ha battuto 3-0 Vallefoglia, cominciando al meglio la difesa del proprio titolo nazionale. Grande protagonista in campo come sempre Paola Egonu, che nel dopo partita è crollata inaspettatamente davanti alle telecamere: colpa di un’emozione fortissima.

A cura di Paolo Fiorenza

Domenica è cominciato il campionato italiano di pallavolo femminile: nella prima giornata di Serie A1 Conegliano ha vinto 3-0 su Vallefoglia, ottenendo la 66sima vittoria consecutiva che certifica il dominio assoluto della squadra campione d'Italia. Reduce dal trionfo agli Europei con l'Italia, Paola Egonu ha come sempre fatto la differenza in campo, chiudendo con 23 punti sul tabellino. Nel dopo partita, la 22enne campionessa veneta si è collegata con lo studio di Sky Sport, dov'era presente una leggenda del volley azzurro, nonché ex compagna di squadra della Egonu a Novara tra il 2017 e il 2019, ovvero Francesca Piccinini.

L'ex schiacciatrice, campionessa mondiale con l'Italia nel 2002, ha provato a fare una domanda alla Egonu, svelando il grande rapporto personale che esiste tuttora tra le due: "Volevo farti questa domanda, anche se io e te ci sentiamo al telefono tutti i giorni, volevo chiederti se dopo una lunga estate impegnativa, sei stanca di testa e fisicamente. Come ti senti?". L'inquadratura a quel punto si è spostata dallo studio al palazzetto di Conegliano, dove tuttavia l'azzurra non è riuscita a rispondere, completamente bloccata. Poi ha provato a sussurrare qualcosa, ma gli occhi le sono diventati umidi, gonfiandosi poi di lacrime.

Spietata sotto rete, selvaggia dalla seconda linea, la Egonu si è sciolta davanti alle telecamere, mostrando senza veli la sua commozione nel sentire la voce dell'amica, che evidentemente non vede da un po' di tempo. "Devi venirmi a trovare a Milano, Paola", le ha detto allora la Piccinini, facendo ulteriormente incrinare la voce della Egonu che ha annuito: "Sì, dobbiamo trovarci e fare una bellissima cena". Poi la 42enne toscana ha raccontato come ha visto sbocciare l'attuale fuoriclasse della nostra Nazionale: "Era una ragazzina, è cresciuta tantissimo come persona e dentro al campo, ha preso consapevolezza dei propri mezzi. Se lo deve ricordare sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sa che può contare sempre su di me". "Grazie Franci, non vedo l'ora di vederti", ha risposto la Egonu chiudendo il siparietto tra le due grandi amiche.