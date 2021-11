Morto a 53 anni CJ Hunter, gigante buono dello sport americano ed ex marito di Marion Jones Morto per cause ancora ignote Cottrell James Hunter III, meglio conosciuto solo come CJ Hunter ex campione del mondo di getto del peso e marito di un’altra leggenda USA.

A cura di Marco Beltrami

Cottrell James Hunter III, meglio conosciuto solo come CJ Hunter è morto pochi giorni prima del suo 53° compleanno. Una brutta notizia per il mondo dell'atletica che perde quello che era definito come un vero e proprio "gigante buono", campione del mondo del getto del peso nel 1999 a Siviglia. Questo il punto più alto della sua carriera, mentre quello più basso è sicuramente rappresentato dal coinvolgimento nello scandalo doping denominato "Balco". CJ Hunter è diventato molto popolare oltreoceano e non solo, anche per il matrimonio poi finito con Marion Jones ex stella della velocità a stelle e strisce.

L'American Association of Pitch Coaches ha ufficializzato oggi la triste notizia relativa al decesso di CJ Hunter. Non sono stati forniti ulteriori particolari e al momento sono ignote le cause del decesso dell'ex atleta che dopo la laurea alla Penn State University si era specializzato nel lancio del peso vincendo il bronzo ad Atene, l'oro a Siviglia, con il record personale del 2000 (21.86) che gli permette ancora oggi di essere il 43° di sempre nella sua specialità. Nel 2000 CJ fu invischiato nello scandalo Balco, legato al laboratorio che forniva sostanze dopanti a molti sportivi americani tra cui anche lo stesso atleta americano. Per questo venne squalificato per due anni per uso di nandrolone.

Quando si parla di CJ Hunter impossibile non pensare a quella che è stata una delle regine dell'atletica leggera americana ovvero Marion Jones. La classe 1975, velocista, lunghista e cestista, ha collezionato numerosi trionfi tra cui anche 5 medaglie olimpiche a Sidney poi restituite dopo l’ammissione di aver fatto uso di sostanze dopanti, anche lei nell’ambito dello scandalo Balco.Nel 1998 CJ Hunter sposò Marion Jones di cui era stato anche bodyguard, ma il matrimonio naufragò dopo soli 3 anni, ovvero un anno dopo la fine della sua avventura nel lancio del peso.