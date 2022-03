Montano difende la moglie fiera di Putin: “A casa partono le discussioni, non è semplice” Aldo Montano ha preso le difese di sua moglie, Olga Plachina, atleta e modella russa, travolta dal furore social per gli apprezzamenti rivolti a Putin e al regime. “La questione è delicata. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene”.

Aldo Montano e la moglie, Olga Plachina, durante i festeggiamenti per il Capodanno.

Aldo Montano ha ripreso dalla teca la sciabola riposta dopo l'argento di Tokyo, abbassato la maschera sul volto e s'è parato dinanzi alla moglie, Olga Plachina, atleta e modella russa. C'è voluta tutta l'esperienza del campione olimpico per parare le stoccate e il furore social che hanno preso d'assalto la consorte. Perché? Su Instagram, rispondendo a commenti molto severi contro Vladimir Putin per l'invasione dell'Ucraina, non aveva usato giri di parole per dichiararsi orgogliosamente fiera del suo Paese.

Ma non era questo il nocciolo della questione né la scintilla che ha incendiato il suo profilo, a renderla invisa sono state le parole sul conflitto e sull'attuale leader del Cremlino. "Chi sono io per giustificare questa guerra? Chi sono io per fermare Putin? Chi sono io a dare ragione a uno dei due? Sono una ragazza semplice. Mi è sempre piaciuto Putin, mi è sempre piaciuto il nostro regime. Il mio stato mi ha dato tutto per crescere ed essere una ragazza felice".

È stato come gettare benzina sul fuoco delle polemiche, innescare il timer di quanti non aspettavano altro per esplodere di rabbia e sdegno nei sui confronti. Non le è bastato nemmeno disattivare tutti i messaggi in calce al post pubblicato in occasione del 26° compleanno (è più giovane di 17 anni rispetto al marito), i più invasati hanno utilizzato altre immagini per dirle e rinfacciarle di tutto.

L’ex sciabolatore, Montano, e l’atleta russa, Plachina: la coppia ha avuto due figli, Olympia e Mario.

"Mia moglie ha preso le distanze da tutto", ha spiegato Aldo Montano nell'intervista al Corriere della Sera. "Olga si trova a vivere una situazione particolare… al di là degli aspetti geopolitici della vicenda, ci sono fatti non semplici da metabolizzare. E ascoltiamo sia i tg italiani sia quelli russi. Ci sono differenze notevoli e delle discussioni ma si tratta solo di un sano confronto di idee".

Duellare in difesa gli riusciva bene in pedana ma districarsi in questo campo è sfida che nemmeno un bravo schermidore può risolvere. Non è come un tempo, quando bastavano affondi ben assestati per fiaccare la resistenza degli avversari. "La questione è delicata", dice Montano, preoccupato per la famiglia (la coppia ha due figli, Olympia e Mario) e per i riflessi di quanto sta accadendo nel mondo, scosso dalla crisi politica internazionale e sull'orlo di un conflitto devastante. "La situazione in Ucraina, per quello che riusciamo a capire, è oggettivamente brutta. E noi siamo in costante apprensione, non la viviamo bene".