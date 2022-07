L’Italia vola in finale della Volley Nations League: Egonu è super, Turchia schiantata 3-0 Stupenda performance dell’Italia nella semifinale della Volley Nations League contro le padrone di casa della Turchia: Egonu e compagne si giocheranno la finale contro il Brasile.

A cura di Vito Lamorte

Una prestazione super con un palazzetto tutto a favore della avversarie non ha fermato l'Italia. Le Azzurre hanno battuto per 3-0 la Turchia padrona di casa guidata da Giovanni Guidetti e si sono qualificate per la finale della Volley Nations League. Le campionesse d’Europa, dopo la bella vittoria ai quarti di finale contro la Cina, hanno trovato sulla loro strada un ostacolo ancora più difficile ma le ragazze di Davide Mazzanti hanno giocato una gara fantastica e domani saranno in campo per prendersi il primo posto.

Grazie a questo successo l'Italia affronterà il Brasile in finale e chi avrà la meglio solleverà il trofeo della Volley Nations League per la prima volta nella sua storia. Le prime tre edizioni sono state vinte tutte dagli Stati Uniti.

Primo set dominato dalla Nazionale Italiana, che è sempre stata in vantaggio e ha chiuso il parziale con un netto 25-18. La seconda parte della gara ha visto le turche reagire in maniera davvero energica ma le ragazze di Mazzanti sono state bravissime brave a resistere al ritorno della avversarie e sono riuscite a portare avanti la gara fino a 28-26.

Nel terzo set l'Italia ha comandato di nuovo e ha imposto nuovamente il suo ritmo senza lasciarsi intimorire dal pubblico di casa. Pazzesco finale con le turche che hanno cercato in tutti i modi ma non c'è stata storia. L’Italia è più forte della Turchia e lo ha dimostrato senza troppe difficoltà : un calo di attenzione ha permesso alle giocatrici di casa di arrivare a giocarsi gli ultimi due parziali ma il divario è sempre stato ampio.

Ancora una prestazione fantastica di Paola Egonu, che ha trascinare le Azzurre con 26 punti e per mettere il sigillo sul match ha piazzato un’ace esplosivo nel terzo e ultimo set. Ottima prova per Caterina Bosetti che ha il merito di aver deciso il secondo parziale, l'unico che si è chiuso ai vantaggi. Molto bene Anna Danesi con 9 punti, 5 dei quali a muro.