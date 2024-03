Italia-Scozia oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro Italia-Scozia è la partita di rugby del quarto turno del Sei Nazioni. Si gioca sabato 9 marzo alle ore 15.15 con diretta TV e streaming in chiaro su Cielo e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Italia torna in campo per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 con la Scozia: si gioca sabato 9 marzo 2024, con calcio d’inizio alle 15.15, allo stadio Olimpico di Roma. Dopo il pareggio ottenuto contro la Francia, la selezione allenata da Gonzalo Quesada se la vedrà contro una lanciatissima nazionale scozzese.

Gli azzurri vogliono la prima vittoria nel torneo quest’anno, anche se il pareggio ottenuto in Francia ha sicuramente dato morale alla squadra. Dall'altra parte c'è una Scozia può recriminare per la meta non assegnata nel finale del match proprio contro i Bleus nel secondo turno: al momento gli scozzesi sono secondi dietro l'Irlanda e grazie alle vittorie contro Galles e Inghilterra stanno tenendo i britannici in corsa per il titolo. Sarà un match duro per gli azzurri, che non possono permettersi di sprecare le occasioni lasciate sul prato allo stadio di Lille.

Queste le parole di Gonzalo Quesada dopo le convocazioni: "Dopo una settimana in cui tutti i giocatori sono tornati a loro propri club, ritroveremo il gruppo domenica pomeriggio iniziando il prossimo raduno con tanta concentrazione verso le due partite che chiuderanno il Sei Nazioni. Abbiamo mostrato una grande prestazione contro la Francia e l’obiettivo sarà continuare a migliorarci nei prossimi impegni confermando quanto mostrato in campo. Siamo focalizzati sulla nostra identità di squadra, sul nostro gioco in ogni settore e, soprattutto, sul nostro percorso di crescita”.

Dove vedere in diretta TV e streaming Italia-Scozia del torneo Sei Nazioni

Dove vedere in TV Italia-Scozia? La partita del Sei Nazioni di rugby si potrà vedere in chiaro su Cielo. Il match si potrà vedere sul canale Sky Sport Uno dell'emittente satellitare, oltre che su Sky Sport Arena, ovvero sul 201 e il 204. Per quanto riguarda la diretta streaming di Francia-Italia, anche questo sarà garantita in chiaro su dispositivi portatili e fissi sul sito di Cielo, oltre che sull'app Sky GO (riservata agli abbonati Sky) e NOW che offre l'opportunità di comprare il singolo biglietto dell'evento.

Sei Nazioni 2024, che ora si gioca Italia-Scozia

A che ora si gioca Italia-Scozia di rugby? La partita che si disputerà in terra transalpina è in programma alle ore 16. Il pre-partita sui canali televisivi inizierà con mezz'ora d'anticipo, con ampio post-partita e commenti anche in occasione degli intervalli.