Ilia Topuria è riuscito a prendere 10 chili in 24 ore per vincere il titolo UFC: come ha fatto Ilia Topuria ha conquistato il titolo di pesi piuma UFC battendo il pluricampione in carica Volkanovski. Per farlo ha dovuto rientrare il giorno prima del match nei limiti di categoria (max 65.8 kg), poi è riuscito incredibilmente a ritornare al proprio peso forma "da combattimento": recuperando ben 10 kg in sole 24 ore. E vincendo la cintura.

A cura di Alessio Pediglieri

Ilia Topuria lo scorso 17 febbraio ha conquistato il titolo UFC per i pesi piuma mettendo KO al 2° round il campione in carica Alexander Volkanovski, all’Honda Center di Anaheim, California, Stati Uniti. Un match dominato dal lottatore georgiano-spagnolo che al momento risulta ancora imbattuto dal 2020. E che è stato protagonista anche nei giorni pre-incontro quando, per regolamento, si è sottoposto alla bilancia per rientrare nel peso previsto (65.8 kg) per poi recuperare subito 10 chili in 24 ore presentandosi in condizioni perfette per l'incontro.

Ilia Topuria è entrato nell'ottagono UFC per la settima volta e, nel suo combattimento più importante della sua giovane carriera, il 27enne lottatore ha messo KO il favorito campione uscente Alexander Volkanovski, con l'australiano che ha dovuto cedere la cintura al secondo round. Topuria si è preparato all'evento non lasciando alcunché al caso e lavorando moltissimo su condizioni fisiche che hanno rasentato la perfezione, seguendo un processo per restare all'interno dei parametri richiesti dalla categoria dei pesi piuma attraverso una pratica conosciuta come "taglio di peso".

Una categoria che richiede agli atleti di non superare il peso di 65.8 kg al momento del controllo, parametri che per alcuni è abbastanza semplice seguire e per altri un po' meno. Come per Topuria che, all'interno del circuito UFC dei piuma, è uno dei lottatori con il maggior volume muscolare, nonostante la sua altezza. Ciò significa che il "taglio di peso" che deve affrontare pre match è più aggressivo rispetto alla maggior parte dei suoi avversari e, pertanto, anche il recupero per ritornare nel proprio peso forma da combattimento è molto più brusco.

In passato l'ispano-georgiano ha sofferto molto per rientrare nei parametri richiesti, ma ultimamente è riuscito ad affinare le proprie tecniche e quando la California Athletic Commission ha pubblicato i dati tecnici dei lottatori di UFC 298, il nuovo campione dei pesi piuma è stato uno tra quelli che hanno mostrato la maggior perdita e il maggior recupero nel lasso di tempo utile: 10 chili in sole 24 ore. Topuria si era sottoposto ad una "dieta" ferrea nelle due settimane precedenti l'incontro con una intensa preparazione, trascorrendo giorni di estrema restrizione calorica e di liquidi per poi recuperare tutto.

Che cos'è il "taglio del peso" e perché lo si attua in UFC

Dunque, la vera sfida da affrontare è di solito quella che inizia dopo la pesatura, quando gli atleti hanno circa 24 ore per ritrovare il peso normale e prepararsi all'imminente combattimento, per ripresentarsi sul ring nella migliore condizione psicofisica. Si tratta di una pratica che genericamente si chiama "taglio del peso" e permette a un atleta di rientrare, attraverso una serie di metodologie, nella propria categoria. Serve a perdere più chili possibili nella fight week, sfruttando poi il tempo che intercorre tra pesata e match che negli incontri UFC è stabilito in 25-30 ore.

In questo lasso di tempo l'atleta può recuperare i chili perduti e presentarsi con un peso maggiore rispetto alla categoria stabilita all’incontro. E così, lo ha fatto anche Topuria con un effetto strabiliante: è riuscito a riguadagnare ben 10 kg insole 24 ore, ritornando a pesare 75,8 kg. Il "peso forma" che gli è servito per gareggiare sull'ottagono. E vincere, come Volkanovski ben sa.