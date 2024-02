Il telefono dello youtuber KSI squilla alle 4 del mattino: è Rooney, gli fa una proposta folle KSI ha raccontato in un podcast il dialogo avuto con l’ex calciatore inglese quasi all’alba e ha letto il testo dei messaggi. “Ciao amico. Ascolta, ho un’idea… penso che potremmo fare un sacco di soldi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

KSI è una star di Youtube che ha visto crescere la popolarità in maniera esponenziale (anche) da quando ha messo i guantoni ed è salito sul ring per tirare di boxe e farlo anche a un certo livello, da professionista. Nell'ottobre scorso fu anche protagonista della sfida con Tommy Fury, fratello minore del campione dei pesi massimi WBC Tyson Fury: perse per il verdetto a maggioranza arrivato a margine di 6 round combattuti davanti a un pubblico di oltre 20.000 persone che ha gremito l'AO Arena di Manchester.

Cazzotti, spettacolo e brand: KSI mescola tutto nelle sue esibizioni, non ha paura di misurarsi contro avversari anche più forti sulla carta oppure di organizzare incontri per alimentare il suo show, la sua carriera itinerante ed estroversa anche nei panni di rapper, attore, imprenditore.

Durante un podcast KSI ha fatto una rivelazione che ha lasciato gli interlocutori meravigliati. Ha raccontato di quando, alle 4 del mattino di un paio di anni fa, sentì il telefono squillare. Aveva ricevuto un messaggio, la persona che glielo aveva spedito era davvero speciale. Nemmeno immaginava che proprio da lui avrebbe potuto mai ricevere una proposta del genere.

Chi era? Wayne Rooney, l'ex attaccante del Manchester United e dell'Inghilterra. Qual è stato il contenuto del messaggio? Qualcosa del tipo: che ne pensi se io e te saliamo sul quadrato e organizziamo un incontro di pugilato? L'ex calciatore non ha mai fatto mistero della sua passione per i guantoni e – secondo quanto raccolto dai tabloid – ha parlato anche con il promotore di Matchroom Boxing, Eddie Hearn. "A Wayne piacerebbe fare un incontro di beneficenza".

La reazione di KSI è stata di stupore e compostezza. Ne ha parlato durante il collegamento quando, preso lo smartphone dalla tasca, ha letto il testo del messaggio di Rooney: "Ciao amico, cosa ne pensi se ci affrontiamo in un incontro di boxe? Penso che potremmo fare un sacco di soldi. Accetta. Potremmo portare un po' di gente allo stadio ed entrambi guadagnare bene".

Dopo aver riportato parola per parola, il pugile youtuber ha fatto sapere di essere disponibile ma a una condizione: "Sarebbe fantastico vederlo combattere contro qualcuno… e se batte il suo avversario, allora sì… va bene, combattiamo pure". Quando si farà questa sfida? Non adesso, non ancora. Anche perché, per ora Rooney resta nel mondo del calcio sia pure in veste di opinionista speciale per conto della BBC.