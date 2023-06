Elena Micheli favolosa: vince la Coppa del Mondo di pentathlon e vola alle Olimpiadi di Parigi 2024 Elena Micheli ha vinto la finale femminile alla finale della Coppa del Mondo di Pentathlon 2023 in Turchia e ha ottenuto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

A cura di Vito Lamorte

Elena Micheli ha vinto la finale femminile alla finale della Coppa del Mondo di Pentathlon 2023 ad Antalyam in Turchia, e ha ottenuto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Alle spalle della 23enne italiana la turca Ilke Ozyuksel e la francese Marie Oteiza. L’azzurra ha vinto aggiudicandosi la carta individuale riservata alla vincitrice della competizione.

La finale si è messa subito bene per la Micheli, che sin dalla prova d’equitazione è parsa in grande forma e a caccia del pass per Parigi. Al termine della prima prova l’atleta azzurra era a quota 300 punti appaiata al comando insieme alla britannica Green e alla ceca Krenkova ma la prova che ha portato alla svolta (dopo quella di scherma che scherma che l'ha vista totalizzare 229 punti) è stata quella nuoto: 281 punti totalizzati e seconda posizione nella classifica generale, a -12 dalla francese Oteiza. Nella Laser Run l’azzurra ne ha di più della sua prima avversaria ma nonostante la clamorosa rimonta della turca Ilke Ozyuskel è la Micheli a vincere con 3 punti di vantaggio.

Buono risultato anche per Alice Sotero, che ha chiuso quarta con 1371 punti.

Il presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, Fabrizio Bittner, ha commentato così la vittoria di Elena Micheli nella finale di World Cup di Pentathlon Moderno: “Un risultato straordinario, per il quale devo ringraziare le atlete per l’impegno, Elena Micheli e Alice Sotero, in primis e tutto il settore tecnico a partire dal Direttore Tecnico Andrea Valentini che ha creato le condizioni per simili risultati“.

Sempre il presidente Bittner ha dichiarato: “Siamo consapevoli di avere due fuoriclasse del Pentathlon Moderno mondiale, e devo anche ringraziare il Consiglio Federale che le sostiene per farle allenare al meglio, consapevoli tutti del patrimonio sportivo che dobbiamo gestire. I risultati alla fine sono sempre frutto di sinergie a più livelli“.

La classifica finale della Coppa del Mondo di pentathlon