Capuozzo eroe dell’Italrugby, il gesto dell’avversario lo lascia senza fiato: “Questa è tua” Ange Capuozzo è stato l’uomo del destino per l’Italia: sua l’iniziativa che ha portato alla meta decisiva per la vittoria sul Galles, la prima degli ultimi sette anni. Un successo reso ancora più speciale dall’inatteso regalo arrivato da Adams.

A cura di Redazione Sport

È la bellezza del rugby: 30 uomini in campo a far valere le proprie doti fisiche e alla fine il giocatore decisivo è il più piccolo di tutti. Un italiano, finalmente. Ange Capuozzo è il volto da copertina della storica vittoria dell'Italia in casa del Galles nel 6 Nazioni. Successo liberatorio, che rompe un digiuno durato sette anni, maturato nel modo più bello possibile: con una meta e un calcio realizzati di fatto nell'ultima azione della partita. E proprio grazie ad una spettacolare iniziativa di Capuozzo, nato in Francia ma di chiarissime origini italiane (i nonni erano napoletani). La leggerezza dei suoi 71kg gli ha consentito di risultare imprendibile per gli avversari una volta individuato il buco giusto nella linea difensiva del Galles. La meta è formalmente di Padovani, ma i meriti sono soprattutto suoi.

Lo ha riconosciuto anche Josh Adams, stella del Galles, fino a quel momento il migliore in campo. Un riconoscimento che l'organizzazione assegna al 75′, quando di solito ci si è fatti un'idea chiara su come sia andata la partita. Galles-Italia ha rappresentato la classica eccezione, con Capuozzo protagonista della giocata decisiva dell'incontro. Un merito che Adams ha voluto premiare regalandogli la medaglia di MVP che era stata assegnata a lui per quanto fatto durante l'incontro. Nel mezzo della festa azzurra, Adams ha avvicinato Capuozzo, quasi spaesato, gli ha preso le mani e gli ha consegnato la medaglia: "Questa è tua". L'estremo italo-francese ha provato timidamente a protestare, ma il gesto dell'avversario era sincero e convinto. Tra i due è seguita qualche altra parola e uno splendido abbraccio, in una scena diventata virale sui social.

Capuozzo è solo alla seconda presenza con la maglia dell'Italia, entrambe più che incoraggianti: dopo le due mete contro la Scozia all'esordio all'Olimpico, la prestazione indimenticabile contro il Galles. E quella medaglia ricevuta direttamente da un avversario, che difficilmente dimenticherà. Il futuro dell'Italia da oggi è un po' più azzurro, anche grazie a lui.