Al via il campionato mondiale di aeroplani di carta: ci sarà anche l’Italia Nella Red Bull Paper Wings 2022, il campionato mondiale di aeroplani di carta, alle due tradizionali categorie se ne aggiunge una terza, quella ‘Aerobatics’.

A cura di Alessio Morra

Il più grande campionato mondiale di aerei di carta è ripartito, e per l'edizione 2022 del Red Bull Paper Wings c'è anche una novità. Perché alle due categorie tradizionali, distanza e tempo, si aggiunge quella ‘Aerobatics', che vedrà le qualificazioni svolgersi unicamente su TikTok. Le qualificazioni si terranno tra gennaio e aprile, la finale si disputerà a Salisburgo, in Austria.

L'idea è abbastanza semplice, ma al tempo stesso geniale. Perché permette a tutti di prendere parte alla Red Bull Paper Wings, il campionato mondiale di aerei di carta. Il regolamento è chiaro: nessun velivolo può avere carburante o motori. Tutti i partecipanti devono far volare un foglio di carta, il classico A4, che deve arrivare il più avanti possibile. Ma quell'A4 dovrà cercare di resistere il più possibile in volo e serve anche un po' di spettacolo, perché sono richieste anche delle acrobazie.

Chi può partecipare? Le qualificazioni sono aperte a tutti, è una manifestazione open. Con le qualificazioni in programma dal 10 gennaio al 21 aprile. I migliori piloti nazionali delle tre categorie si affronteranno nella finale che si terrà in Austria, precisamente a Salisburgo. Le qualificazioni della categoria social ‘Aerobatics' termineranno invece il 1° aprile. La finale del Red Bull Paper Wings si terrà nell'iconico Hangar-7 di Salisburgo.

Le categorie sono tre. Distanza e tempo di volo vengono valutati nelle qualifiche, i due migliori piloti di ogni gara ottengono la qualificazione per le finale. Mentre nella categoria Aerobatics i finalisti di ogni nazione saranno scelti su TikTok. Due anni fa l'americano Jake Hardy riuscì a far volare il suo foglio A4 per 56,61 metri, mentre il più resistente era stato l'australiano Cameron Clark che ha tenuto in aria il suo aereo di carta per 13,33 secondi.

Ben diversa la categoria ‘Aerobatics‘ in cui si punta più sulle acrobazie. I piloti di aerei di carta possono fare creazioni anche da casa, basterà poi condividere le proprie abilità su TikTok con l'hashtag #redbullpaperwings e l'hashtag della propria nazione.